Alessia Marcuzzi, sopracciglia fai da te in quarantena (Foto)

Alessia Marcuzzi, come tutti noi, sta passando questa quarantena in famiglia dedicandosi ai figli e al marito. Dato l’enorme mole di tempo a disposizione, però, la conduttrice dedica molto tempo anche a sé stessa e al cura del proprio corpo mostrando i risultati sui social. Sono passati pochi giorni dall’esperimento su Instagram che aveva stupito i fans ma che, comunque, era stato ben accolto.

La Marcuzzi, infatti, si era mostrata in una foto con un deciso cambio di look. Frangetta e capelli castani per un primo piano comunque da lasciare senza fiato. Era poi emerso che si trattava di uno “scherzo”. La donna indossava una parrucca per vedere che effetti avrebbe avuto con i capelli castani. Nelle ultime ore un’altra foto ha destato l’attenzione dei fans. Ecco di cosa si tratta.

Alessia Marcuzzi, sopracciglia da quarantena

Alessia Marcuzzi è sempre stata una bellissima donna e continua ad esserlo anche oggi che, da settimane, non si può andare dal parrucchiere o dall’estetista. È lei stessa, infatti, a prendersi cura di sé. L’ultima foto social ha evidenziato il suo ultimo “lavoretto”, delle sopracciglia davvero perfette. La donna, infatti, le ha tinte direttamente in casa ed ha ottenuto un risultato perfetto. (Continua dopo il post)

Sopracciglia sicuramente un po’ più scure di quelle a cui siamo abituate ma che risultano davvero perfettamente delineate. Proprio questo particolare non è assolutamente passato inosservato ai followers che le hanno immediatamente fatto i complimenti. “Come riesci ad avere delle sopracciglia perfette?” le viene chiesto. La risposta è chiara, la Marcuzzi le scurisce da sola.

Il post quarantena

A meno di due settimane dal termine del lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, anche Alessia Marcuzzi sta pensando seriamente a quello che sarà il suo post quarantena. Il rientro al lavoro, con nuovi progetti e nuove prospettive dopo aver annunciato, diverso tempo fa, l’addio definitivo a L’Isola dei Famosi. La conduttrice, infatti, starebbe pensando a realizzare altri sogni sul piano lavorativo senza tralasciare la vita privata.

Sul primo fronte, in particolare, pare che la sua conferma alla conduzione della prossima edizione di Temptation Island sia praticamente certa. E per il resto sembra che in casa Mediaset stia nascendo un programma appositamente per Alessia Marcuzzi. Sul piano sentimentale, il matrimonio va a gonfie vele. Speciale anche il rapporto con i due figli anche se non è escluso che i due stiano pensando ad allargare ulteriormente la famiglia.