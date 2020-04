Tina Cipollari, cosa faceva la vamp prima di Uomini e Donne?

Tutti conosciamo Tina Cipollari come opinionista di Uomini e Donne. Croce e delizia dei telespettatori, la biondissima vamp si è sempre fatta notare all’interno del programma grazie al suo carattere e a diverse “antipatie” sviluppate in studio nel corso degli anni. La rivale di sempre è, naturalmente, Gemma Galgani. Tra le due donne, infatti, non corre buon sangue e, dato come stanno le cose, non ne correrà davvero mai.

Arrivata in trasmissione come corteggiatrice nelle primissime edizioni del dating di Maria De Filippi, Tina, però, non ha sempre fatto l’opinionista né tantomeno è stata sempre protagonista in trasmissioni televisive. Cosa faceva, quindi, la donna prima di sbarcare a Uomini e Donne? Vediamolo insieme.

Tina Cipollari, la star di Uomini e Donne

Checché se ne dica, Tina Cipollari è la vera star di Uomini e Donne. Difficile, se non impossibile, immaginare il programma senza le sue battute o i suoi interventi. Ricordate il momento in cui la biondissima Tina ha debuttato negli studi di Maria De Filippi? Era il 2000 quando arrivò nel programma nel ruolo di corteggiatrice di Roberto. L’uomo, tra l’altro, qualche anni fa è tornato in puntata per fare una sorpresa alla vamp.

L’atteggiamento di Tina ha colpito da subito tutti, al punto che iniziò a fare diverse ospitate in vari programmi Mediaset, tra cui Buona Domenica. Da quel momento il percorso della donna è stato un crescendo al punto che, come anticipato, non si potrebbe immaginare una puntata di Uomini e Donne senza la sua partecipazione.

Cosa faceva Tina prima di Uomini e Donne

Ma com’era la vita di Tina Cipollari prima di Uomini e Donne? Sono in molti a chiederselo anche perché dal momento del debutto sono ormai passati più di 20 anni. Tina, si sa, è originaria di Viterbo e proprio in quelle zone ha vissuto la sua vita. A quanto pare, prima di raggiungere la fama ed il successo che la caratterizzano oggi, era impiegata all’interno di un’azienda di trasporti dove si occupava di contabilità.

La donna, si è poi sposata con Kikò Nalli, conosciuto nel parterre di Uomini e Donne, con il quale ha avuto tre figli. Il matrimonio tra i due è poi naufragato portando alla separazione definitiva di cui, però, la vamp non ha mai amato parlare in trasmissione. Ad oggi è impegnata con un ristoratore fiorentino con il quale, tra una smentita e l’altra, ci sarebbe anche aria di matrimonio.