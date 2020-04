Giorgia Lucini, da tronista a mamma felice. Eccola (Foto)

I fans di Uomini e Donne ricorderanno molto bene Giorgia Lucini. La ragazza dai lunghi riccoli castani che, nell’edizione 2010 del programma, arrivò negli studi di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Angelini. Un percorso che, in quell’occasione, non ha portato l’amore nella vita di Giorgia.

Da tronista le cose cambiano: la ragazza conosce Manfredi con il quale instaura una relazione importante. Dopo la fine della relazione, però, arriva il grande amore con Andrea Damante. Sentimento, questo, destinato anch’esso a finire. Ad oggi nel cuore della ragazza c’è un altro uomo che, tra l’altro, le ha fatto il regalo più bello. Di cosa stiamo parlando?

Da Uomini e Donne ad Andrea Damante

Il percorso di Giorgia Luchini ha inizio a Uomini e Donne dove sbarca davvero giovanissima. Non aveva ancora 20 anni quando corteggiava Andrea Angelini e ne aveva pochi di più quando ha scelto Manfredi da tronista. La storia con il ragazzo, con cui ha anche aperto un locale nella sua cittadina, Nettuno, è però finita dopo la partecipazione a Temptation Island.

Una delle storie più emozionanti della sua vita, Giorgia Lucini l’ha vissuta con Andrea Damante. I due, infatti, hanno vissuto una storia importante che, però, non è durata a lungo. Negli iultimi giorni, poi, la ragazza si è scagliata duramente contro il ragazzo e contro Giulia De Lellis. L’uomo della vita arriva quando la ragazza incontra il cestista Federico Loschi a cui è attualmente legata e con il quale ha realizzato il sogno di una vita: avere un bambino.

Giorgia Lucini, l’amore della vita

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne e quella a Temptation Island, la vita di Giorgia Lucini è proseguita lontana dagli schermi televisivi. La ragazza si è lanciata in quella che era la sua più grande passione, il web. E non è un caso se, al giorno d’oggi, Giorgia è un’influencer che può contare su un nutritissimo numero di followers e che ha avuto il coraggio di lanciare un suo personalissimo brand.

Giorgia è molto felice anche sul piano sentimentale. Se, infatti, il lavoro va benissimo, anche la vita privata va a gonfie vele. La ragazza è fidanzata con il cestista Federico Loschi del quale è davvero tanto innamorata. I due hanno avuto, nel 2018, un bambino che ad oggi è la loro principale ragione di vita e che si chiama Riccardo. Pare che anche il matrimonio sia molto vicino.