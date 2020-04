Valentina Ferragni e la cuscino challenge, il web esplode (Foto)

Valentina Ferragni, sorella della conosciutissima Chiara e cognata di Fedez, non è da meno e, proprio nelle ultime ore, ha fatto letteralmente esplodere il web con una nuova foto. Parlano nuovamente di lei in rete per la sua partecipazione alla cosiddetta cuscino challenge. Una moda che pare essere scoppiata sui social e che sta coinvolgendo sempre più donne famose.

Avevamo visto già Giulia De Lellis vestita semplicemente con un cuscino ed anche in quell’occasione, inutile dirlo, il web si era letteralmente scatenato. Stavolta è toccato a Valentina che ha deciso, in questo modo, di mettersi un po’ in mostra. La sorella maggiore di Chiara, dunque, è pronta a soffiare il postod di reginetta del web alla sorella? La strada è lunga ma quella intrapresa è di certo la via giusta.

Valentina Ferragni sempre più “nuda”

Il nudo, si sa, attira e ha sempre attirato tanto. Dopo essere diventata sempre più social negli ultimi mesi, Valentina Ferragni ha partecipato alla cuscino challenge e pubblicato la fotografia sul proprio profilo Instagram. Una vera e propria esplosione di forme che non è passata inosservata nonostante a coprire le grazie della ragazza vi fosse un bel cuscino.

Vestita (si fa per dire) solo con un cuscino e con una cintura, Valentina si è prestata a questo gioco e si è scattata una foto che, in breve, ha fatto esplodere il web. Ma la ragazza, in foto, non è da sola. A farle compagnia è Pablo, il suo inseparabile amico a quattro zampe. I commenti, naturalmente, hanno interessato anche lui.

La reazione esplosiva dei social

Cuscino bianco con decorazioni colorate e cintura nera in contrasto per Valentina Ferragni. Per Pablo, invece, si è scelto un cuscino a righe bianco e azzurro e una bella cintura scura. I due sono seduti tranquillamente sul letto e si dedicano, così, ad uno scatto tanto strano quanto seducente. È proprio questo che traspare dagli occhi di Valentina, una grande seduzione.

I commenti dei tantissimi follower non si sono fatti attendere. Tutti, bene o male, sono sulla stessa scia. “Stupendi Vale ! Pablo con la cinta Dior hahah” recita uno dei tanti. La sorella di Chiara, dunque, non ha nulla da invidiare alla sorellina più piccola e lo ha dimostrato, per l’ennesima volta, con questo scatto esplosivo. E chissà che il prossimo non lo sia ancora di più!