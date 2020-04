Ci fai veniere un infarto…”: Eva Henger esagerata a letto, il baby doll trasparente mostra tutto (FOTO)

Eva Henger continua ad abbandonarsi ai ricordi e alla nostalgia. Per l’ex porno diva questa quarantena sembra quasi che l’abbia portata indietro nel tempo… Infatti, sul profilo Instagram posta spesso scatti sensuali del passato. Di recente ha pubblicato un suo ritratto da capogiro che nel giro di pochi minuti è arrivato addirittura a 20 mila like.

L’opinionista spesso è ospite nei programmi di Barbara D’Urso e sembra non risentire del tempo che passa. La madre di Mercedes è rimasta praticamente identica a quando aveva vent’anni. Poche ore fa, prima di andare a letto, Eva ha lasciato la buonanotte ai propri seguaci e ancora una volta ha mandato in delirio il pubblico maschile.

Eva Henger sexy e sensuale a letto

Con addosso un baby doll di colore rosa e quasi tutto trasparente, Eva Henger si è superata. Ovviamente, il completino ha valorizzato il suo fisico da urlo e le proprie curve da capogiro. Un ritratto tutto pizzi e trasparenze. In evidenza, l’ex attrice porno ha voluto mettere il suo seno rendendo lo scatto ancora più sensuale.

Senza mai essere volgare, Eva Henger è capace di mandare in delirio i suoi quasi 100 mila fan che ogni giorno aspettano con ansia un suo saluto o una sua diretta. Nonostante i suoi 47 anni, l’attrice ungherese non ha di certo nulla da invidiare a nessuno e lo confermano anche le sue seguaci… (Continua dopo il post)

La 47enne criticata sui social

Se da un lato in tanti apprezzano gli scatti e i video da bollino rosso di Eva Henger, altri invece sono meno d’accordo. Qualche utente, a tal proposito con capisce perchè si ostenta a mettere sempre ‘tutto fuori’, sopratutto in un momento delicato come questo che sta attraversando il nostro paese. Pochi giorni fa, inoltre, è stata letteralmente presa di mira da tanti suoi fan dopo aver pubblicato una stories in giro al parco.

Con l’emergenza coronavirus e l’obbligo di restare a casa, molti si sono arrabbiati vedendola in tenuta sportiva e a correre in giro per la città, accusandola di fregarsene degli altri. Fortunatamente, però, il video risale a molto tempo fa e Eva Henger lo ha precisato nei commenti, affermando di rispettare le regole.