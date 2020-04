“Mi ha detto una grossa bugia…”: Barbara D’Urso lo smaschera a Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso lo smaschera in diretta a Pomeriggio Cinque

Qualche minuto prima della messa in onda di un nuovo appuntamento di Pomeriggio Cinque, attraverso i suoi canali social, Barbara D’Urso ha annunciato: “Smaschererò una persona che ha detto una bugia”.

In pratica la conduttrice napoletana si riferiva a quell’uomo che, ad un posto di blocco si è spacciato per un infermiere che avevav finito il turno in ospedale. Il soggetto in questione, invece è solo un piastrellista delle provincia di Varese.

Subito dopo l’operaio ha postato un filmato sul web spiegando cosa è successo: “Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘grazie per quello che fa’. E pensare che ho pure bevuto”. Poi è stato intervistato a La Zanzara di Giuseppe Cruciani sostenendo che Carmelita gli avrebbe offerto del denaro per averlo nel suo format. Lady Cologno in diretta ha sbottato: “Fatta un’indagine, nessuno l’ha contattato perché nessuno gli avrebbe offerto un euro”.

Un piastrellista si spaccia per un infermiere

In diretta a Pomeriggio Cinque è stato smascherato l’operaio di Varese che si era fatto passare per un infermiere durante un posto di blocco. Barbara D’Urso ha voluto fare delle precisazioni sulla vicenda affermando che lei si fida ciecamente dei suoi giornalisti ed inviati, puntualizzando che lei in prima persona non chiama mai gli ospiti. “Impossibile che noi abbiamo offerto dei soldi a una persona del genere”, ha affermato la professionista Mediaset.

Quest’ultima, inoltre, si è scagliata contro il piastrellista, che tra l’altro era pure ubriaco, dicendo: “Una persona che si mette alla guida ridendo e dicendo ‘ho bevuto e sto guidando’ legittima tutti quelli che guidano ubriachi, fanno incidenti e uccidono le persone. Prendere in giro degli infermieri che realmente fanno turni massacranti, lo trovo poco corretto”.

La rabbia di Barbara D’Urso

Ma lo sfogo di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque non è terminato qui. Infatti, riferendosi sempre all’operaio edile che ha preso in giro le forze dell’ordine ha sbottato così: “Non so quanta voglia avranno gli infermieri di fare un sorriso a questo signore”.

La conduttrice partenopea ha più volte ribadito che né lei e nemmeno la sua squadra di lavoro si è messa in contatto con quel soggetto e soprattutto non hanno offerto dei soldi a nessuno.