“Amore puro…”: Carlotta Mantovan lo mostra a tutti, il tenero bacio conquista il web [FOTO]

Carlotta Mantovan mostra il sorriso di Stella Frizzi

Qualche settimana fa Carlotta Mantovan ha riempito le pagine dei settimanali e di siti di gossip grazie ad una foto che la stessa ha condiviso su Instagram. In quell’occasione la vedova di Fabrizio Frizzi si è mostrata insieme alla figlia Stella che ha quasi sette anni.

Ovviamente la conduttrice di Tutta Salute non ha fatto vedere il volto della minorenne, inquadrando solamente il suo sorriso. E proprio questo particolare ha commosso il popolo del web, affermando che è molto simile al compianto presentatore de L’Eredità. Un post che è diventato immediatamente virale ottenendo migliaia di likes e tanti commenti positivi. (Continua dopo il post)

Carlotta Mantovan e l’amore per i cavalli

A distanza di qualche settimana la scena si è ripetuta. Infatti Carlotta Mantovan è tornata attiva sul suo seguitissimo profilo Instagram postando un’altra tenera foto. In questo caso, però, non è da sola con la figlioletta Stella Frizzi insieme a loro due è presente un soggetto che spesso riempie le loro giornate. Stiamo parlando del cavallo che è di proprietà dell’ex modella.

Quest’ultima, infatti, sin da piccola è appassionata d’equitazione e la sta trasmettendo alla sua piccoletta. Da quando è venuto a mancare Fabrizio la donna ha trovato la forza di reagire anche grazie alla presenza del quadrupede. Spesso lei e Stella si recano in maneggio per trascorrere del tempo con lui e magari fare una passeggiata e una cavalcata.

Stella Frizzi riceve un bacio dal suo cavallo

Nella foto in questione, scattata da Carlotta Mantovan, si vede la piccola Stella Frizzi che si avvicina al cavallo che si trova in scuderia. L’equino che ormai conosce la sua padroncina, si è avvicinata alla piccola dandole una sorta di bacio vicino alla nuca. Una scena molto tenera che ha commosso tutti i follower della conduttrice Rai.

Quest’ultima non ha scritto nessuna didascalia ma solo degli hashtag che sono riconducibili all’amore che prova per i cavalli. In poco tempo il post ha ricevuto tantissimi mi piace e commenti positivi. Tra questi anche quello dell’amica di famiglia Antonella Clerici, collega del compianto Fabrizio. Ecco la foto in questione: