“Ho uno stalker, mi manda foto ogni giorno”: Amadeus, la confessione del collega

Fiorello confessa che Amadeus è diventato il suo stalker

Oltre ad aver condotto insieme la 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus e Rosario Fiorello sono amici di vecchia data. I due, entrambi siciliani, si conoscono da diversi anni e questa loro complicità l’hanno dimostrata lo scorso febbraio sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Negli ultimi giorni lo showman sui suoi canali social sta ironizzando sul fatto che il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno non lo lascia in pace un attimo.

Ad esempio, su Instagram ha mostrato ai suoi follower che il collega gli ha inviato ben cinque foto che li ritraggono insieme durante la kermesse canora. In modo ironico ha commentato così: “Mi manda foto ogni giorno, lo stalker!”. Ma la replica del marito di Giovanna Civitillo non è tardata ad arrivare scrivendogli che sarà il suo incubo.

I siparietti social tra Fiorello e Amadeus

I due protagonisti del Festival di Sanremo 2020 continuano a far parlare di loro anche in questo periodo di quarantena per il Covid-19 grazie ai siparietti sui social. Ad esempio nella giornata di martedì, attraverso il suo profilo Instagram, Rosario Fiorello si è divertito ha prendere in giro il collega ed amico Amadeus.

Lo show man siculo ha rivelato che il presentatore dei Soliti – Ignoti – Il Ritorno lo tartassa di telefonate. Ognuna di essa il professionista Rai ha fatto una voce differente giustificandosi di aver sbagliato numero. Resta il fatto che è quasi fatta: Amedeo Sebastiani e Fiorello saranno al timone della 71esima edizione della kermesse canora.

Quasi certa la loro conduzione del Festival di sanremo 2021

Ovviamente lo scambio di battute social tra Amadeus e Rosario Fiorello sta piacendo moltissimo ai follower di entrambi artisti Rai. Ad esempio, sotto i post condivisi dallo showman siciliano ma anche di quello del conduttore del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno sono apparsi numerosi commenti positivi e tanti likes.

Una coppia nata per caso ma che potrebbe portare ad un sodalizio più duraturo che sicuramente porterà dei giovamenti alla televisione di Stato.