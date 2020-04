Milly Carlucci: “Trascorro la quarantena lavorando su Internet”

Milly Carlucci, intervistata da Laura Costantini di Grand Hotel, ha rilasciato alcune dichiarazioni su come sta passando la quarantena. La conduttrice ha dichiarato che sta trascorrendo questo periodo di isolamento lavorando su Internet assieme al suo staff. Del resto, la missione sua e dei suoi collaboratori è stata quella di portare un po’ di allegria e leggerezza nelle case del pubblico. Milly ha fatto comprendere che mai come ora ci sia bisogno di un po’ di spensieratezza.

Rimasta orfana del suo programma Ballando con le stelle, rimandato a data da destinarsi a causa della pandemia che sta affliggendo l’Italia. La Carlucci, di conseguenza, ha deciso di inventarsi un nuovo programma trasmesso in onda sul web, per la precisione sul suo canale di Youtube e sulla sua pagina ufficiale Instagram. Il programma si intitola #iorestoacasashow e va in onda il martedì e il venerdì alle ore 14:00.

Milly Carlucci: il format del nuovo programma

#iorestoacasashow è un programma divertente a cui partecipano diversi volti televisivi, che danno prova delle loro abilità canore, venendo giudicati da Fabio Canino. Milly Carlucci ha spiegato come in questo show non siano previsti premi, ma solamente sorrisi. Viene, inoltre, promossa la raccolta fondi a favore della protezione civile.

Tuttavia, il programma di Ballando non si è del tutto fermato come si potrebbe erroneamente pensare. A garantirlo è la stessa conduttrice televisiva, la quale ha spiegato come i maestri continuino a lavorare da casa in via telematica, assieme ai loro allievi vip. Tutti si stanno facendo trovare preparati, nel momento in cui si potrà ripartire. Inoltre, tutti i giorni, la staff di Ballando propone delle lezioni di ballo molto semplici, che tutti possono seguire e imparare.

Milly Carlucci ha dichiarato di seguirle anche lei, al fine di smaltire tutte le torte che sua sorella Anna le sta preparando. Quest’ultima sta seguendo con lei la quarantena, in quanto responsabile dei social network di Ballando. “Mi farà diventare un palloncino” ha dichiarato scherzosamente Milly.

Cosa fa la famiglia della conduttrice?

Oltre alla sorella Anna, Milly Carlucci può contare sulla presenza del marito Angelo e della figlia Angie. Come ha dichiarato la stessa conduttrice, Angelo passa il tempo a guardare film in lingua inglese per migliorare la sua pronuncia, mentre Angie vorrebbe tagliare i capelli della mamma. Come ha detto la Carlucci, in questo periodo specialmente, i capelli avrebbero bisogno di una spuntatina, ma ha paura dei danni che si possono provocare tramite le forbici!