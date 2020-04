Lara Zorzetto replica all’attacco dell’ex e della sua nuova fidanzata: il messaggio sui social

Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island, ha ricevuto degli attacchi dalla fidanzata del suo ex, Michael De Giorgio. Ecco come ha risposto

Gli attacchi a Lara Zorzetto: ‘Sei incinta per soldi e follower’

Sicuramente ricorderete Lara Zorzetto. Lei ha partecipato a Temptation Island due anni fa con il fidanzato Michael De Giorgio. Lara aveva già perdonato un tradimento, ma nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia le cose non sono andate bene. Alla fine si sono lasciati ma lei è stata molto apprezzata dal pubblico per il suo comportamento e per la sua ironia.

Qualche settimana fa Lara ha annunciato di essere incinta del nuovo fidanzato, con il quale ha una storia di pochi mesi. Poi ha svelato che la coppia sta aspettando un maschietto. Inevitabilmente molti utenti hanno pensato a come avrebbe reagito il suo ex fidanzato, impegnato in una nuova relazione.

Ebbene, poche ore fa la nuova fidanzata del suo ex Michael ha fatto una serie di video tramite Instagram Stories in cui ha attaccato pesantemente Lara. Ha fatto una serie di considerazioni, ovvero Lara è rimasta incinta appena ha conosciuto Mattia Monaci. Secondo lei, questa gravidanza è stata fatta apposta per guadagnare più follower e più soldi. Poi sono seguiti una serie di insulti.

La replica di Lara

Ieri sera, dopo che i social e i siti di gossip hanno ripreso e parlato degli attacchi rivolti a lei dalla fidanzata del suo ex, Lara ha postato un messaggio nelle sue Instagram Stories. L’ex protagonista di Temptation Island ha detto di aver ricevuto tanti commento e domande sull’argomento.

Tuttavia, in un momento così bello e “magico” per lei e per il suo compagno non ha intenzione di “immergersi” in questo caos creato da “parole sgradevolissime e di immensa tristezza” pronunciate da persone che non fanno parte della sua vita.

Lara è decisa a non farsi rovinare questo periodo e perciò non dirà più nulla su questa vicenda sui social. Insomma, meglio evitare di creare scompiglio perché, si sa, da un commento segue una risposta, da una risposta un’altra replica e così via. L’abbiamo già visto capitare tantissime volte. Voi che cosa ne pensate di questa scelta?