Sossio e Ursula su Instagram, scoppia la lite in diretta: “Stai zitta, fammi parlare” (FOTO)

Per tenere un po’ di compagnia ai fan, Sossio e Ursula hanno fatto una diretta su Insatgram, durante la quale è scoppiata anche una lite. I due hanno deciso di mettersi in due punti differenti della loro abitazione e si sono collegati come se fossero separati.

Una volta cominciato il collegamento, la Bennardo ha rivolto delle domande al suo compagno su svariati temi. La donna è partita dalla carriera calcistica, fino ad arrivare al GF VIP e ai loro progetti. Nel mentre, però, è accaduto un imprevisto.

La lite in diretta Instagram di Sossio e Ursula

La diretta Instagram di Sossio e Ursula è stata molto divertente per i fan. Entrambi i protagonisti non hanno potuto fare a meno di punzecchiarsi lanciandosi piccole frecciatine sulla convivenza e la vita di coppia. Nel corso del dibattito, però, in molteplici occasioni i due hanno cominciato a parlarsi sopra. Mentre la Bennardo cercava di parlare della questione inerente gli haters e alcuni commenti negativi ricevuti, il suo compagno non faceva che interromperla leggendo i commenti.

Ad un certo punto, l’ex calciatore spazientito ha gridato contro la donna esortandola a stare zitta e a lasciarlo parlare. Ursula, però, non l’ha presa molto bene, sta di fatto che gli ha detto che prima avrebbe dovuto terminare lei il suo ragionamento. Dopo poco, la fanciulla ha palesato che le discussioni non mancano mai nel loro rapporto e anche in tale occasione ne stava scappando una.

Le confessioni sul matrimonio e GF VIP

Oltre ad aver litigato, però, la diretta Instagram di Sossio e Ursula è stata incentrata anche su altre tematiche. Entrambi, ad esempio, hanno spiegato di essere stati costretti a rinviare il matrimonio a causa dell’emergenza sanitaria in atto, e non solo. Anche il battesimo della piccola Bianca, che si sarebbe dovuto tenere in queste settimane, è stato spostato a data da destinarsi.

Inoltre, l’ex dama di Uomini e Donne ha parlato anche della possibilità di prendere parte ad una futura edizione del GF VIP. Nel caso specifico ha detto che le piacerebbe molto, tuttavia, non sa se le sarà possibile dato che ha una figlia molto piccola. Infine, Sossio ha voluto concludere stuzzicando un po’ i fan. Questi ultimi hanno continuato a fare domande su Ida e Riccardo chiedendo se la donna fosse incinta. Aruta, allora, per provocarli ha detto che aspetta due gemelli, cosa non vera, almeno per adesso.