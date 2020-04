Amadeus pubblica uno scatto sui social che preoccupa i suoi fan

A causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus i palinsesti televisivi sono stati completamenti stravolti. Al momento, a vertici di Viale Mazzini si sta lavorando per una realizzazione del game show in estate. Secondo alcune indiscrezioni, Amadeus sarebbe pronto a tornare a lavorare, ovviamente con tutte le dovute misure di sicurezza.

Intanto, in un recente scatto su Instagram, il conduttore sta suscitando molta curiosità tra i fan. Si tratta di una foto del presentatore dietro le sbarre e con tanto di sorriso. L’espressione del suo viso fa capire però che non si tratta di nulla di preoccupante. Infatti, le ‘sbarre’ sono semplicemente le finestre degli studi Rai, dove fino a un mese fa si recava per le registrazioni de I soliti Ignoti – il ritorno.

Amadeus beccato dietro le sbarre del suo camerino

Amadeus questa volta si è davvero superato. Sul suo account Instagram, che condivide con la moglie Giovanna Civitillo, ha pubblicato una sua foto dietro le sbarre. Uno scatto simpatico ma che nello stesso tempo ha fatto preoccupare i suoi seguaci che gli hanno chiesto cosa stesse accadendo. Vista l’emergenza coronavirus e l’obbligo di restare a casa molto probabilmente questo è lo stato in cui si trova tutta la popolazione e il conduttore in modo simpatico ha voluto far divertire i propri seguaci. Accanto all’immagine una didascalia che conferma infatti il suo stato d’animo: “Dal mio camerino… Almeno potevo uscire quando volevo. Spero di tornarci presto” .

Dalle sue parole si capisce quanto sente la mancanza del proprio pubblico e del sul lavoro. Il programma i Soliti Ignoti- il ritorno stava riscuotendo enorme successo tanto che la Rai aveva deciso di prolungare le registrazioni. Amadeus con l’esperienza a Sanremo 2020 accanto a Fiorello ha dimostrato di essere un grande presentatore e sopratutto di essere amato dagli italiani. (Continua dopo il post)

Il conduttore pronto per Sanremo 2021?

Come già detto in precedenza, visto il grande successo per la conduzione di Sanremo 2020, Amdeus potrebbe ritornare con un bis insieme a Fiorello. A lanciare l’indiscrezione il magazine DiPiù Tv. Il festival condotto dal presentatore de I soliti Ignoti- il ritorno, quest’anno ha battuto ogni record e ogni aspettativa. Erano anni, infatti che non si ottenevano risultati del genere e ai vertici di Viale Mazzini si sta pensando ad un ritorno che è stato già approvato dal pubblico.