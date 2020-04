Michael De Giorgio lascia la fidanzata dopo l’attacco a Lara Zorzetto: ecco tutti i dettagli

La fidanzata di Michael De Giorgio ha attaccato pesantemente Lara Zorzetto sui social. Lui ha deciso di lasciarla. Ecco tutti i dettagli

La fidanzata di Michael De Giorgio attacca Lara Zorzetto

In queste ore non si fa che parlare d’altro sui social e sui siti di gossip. Vi ricordate i due ex protagonisti di Temptation Island Lara Zorzetto e Michael De Giorgio? Durante il programma le cose tra loro si sono messe molto male e, inevitabilmente, al falò di confronto con Filippo Bisciglia, si sono lasciati.

Entrambi hanno voltato pagina, soprattutto Lara che adesso è incinta del nuovo compagno Mattia Monaci. La gravidanza è stata inaspettata anche perché stanno insieme da pochi mesi, ma la coppia è davvero molto felice. Pochi giorni fa, poi, hanno annunciato di aspettare un maschietto.

Tuttavia, la nuova fidanzata di Michael De Giorgio ha sferrato un pesante attacco. Ha detto che Lara è rimasta incinta appena dopo aver conosciuto Mattia e che questa gravidanza era fatta solo per aumentare i follower e per i soldi. Non solo, ma che doveva farsi pena e vergognarsi per questo. A sorpresa, è intervenuto lo stesso Michael. Ecco che cosa è successo nelle ultime ore.

Michael lascia la fidanzata

Anche Michael aveva preso in giro la gravidanza di Lara facendo un video in cui si mostrava con una finta pancia e diceva a tutti i follower di collegarsi alle 8 per l’annuncio del sesso del bambino. Tuttavia, l’attacco poi rivolto a Lara dalla sua fidanzata l’ha fatto molto arrabbiare.

Innanzitutto, non ne era a conoscenza e quando l’ha saputo si è dissociato completamente. Michael ha poi rilasciato una dichiarazione al sito di gossip Il Vicolo delle News in cui ha fatto delle affermazioni molto forti. Prima di tutto ha detto di aver lasciato la sua fidanzata. Il suo rifiuto nel chiedere scusa l’ha portato a prendere questa decisione.

Poi, ha spiegato che la sua intenzione con il video era solamente quello di ironizzare dal momento che aveva tante persone che gli chiedevano di Lara e a lui non interessava più nulla della sua vita. Ovviamente non è d’accordo con le cose dette dalla sua fidanzata qualche ora più tardi. Lei ha approfittato della sua assenza per fare quei video. Voi che cosa ne pensate di tutto questo?