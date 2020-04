Uomini e Donne, lo sfogo di Sammy dopo la lite con Giovanna: “Non era come si pensava” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne, Sammy e Giovanna hanno avuto un duro scontro e successivamente il ragazzo ha avuto uno sfogo su Insatgram. Il lancio del nuovo format del talk show della De Filippi ha un po’ deluso i telespettatori, ma anche alcuni corteggiatori, tra cui Sammy.

Quest’ultimo, infatti, non ha potuto fare a meno di palesare le sue perplessità in merito al modo in cui dovrebbe “frequentare” l’Abate. Tali confessioni, però, hanno molto indignato la tronista che, infatti, ha chiuso il collegamento. Dopo tutto ciò, Hassan si è sfogato sui social.

Lo sfogo di Sammy Hassan su Instagram

Ieri sera, Sammy ha avuto uno sfogo su Insatgram dopo la discussione con Giovanna a Uomini e Donne. Il protagonista ha ammesso di essere rimasto molto male per quanto accaduto dal momento che non si aspettava quella reazione da parte della ragazza. In realtà, durante tutto lo sfogo, il corteggiatore non ha mai fatto esplicitamente il nome della tronista, tuttavia, il riferimento è apparso palese.

Il ragazzo, infatti, ha parlato in generale del sentimento della delusione. A suo avviso, questo è uno stato d’animo che si prova nel momento in cui qualcuno e qualcosa tradisce le nostre aspettative. Quando si tende ad immaginare che una situazione vada in un certo modo e questo poi non accade, ecco che subentra la cocente delusione. Questo, dunque, sembrerebbe proprio ciò che ha provato Hassan dopo aver parlato con Giovanna. (Continua dopo la foto)

Qualche spoiler sulla puntata odierna di Uomini e Donne

Stando a quelle che sono le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, pare che Sammy avrà un altro sfogo contro la tronista. Sul sito Witty tv, infatti, è apparso un video dal quale si è evinto che i due protagonisti avranno un nuovo scontro, sempre attraverso una videochiamata, durante il quale avranno l’opportunità di confrontarsi di nuovo. (Clicca qui per il video)

Dalla clip emersa, la quale è stata registrata alcuni giorni fa, il corteggiatore ha palesato il suo rammarico e la sua insofferenza nei confronti della romana e di alcuni suoi comportamenti. Non ci resta che attendere per capire se faranno la pace oppure no. Tenendo in considerazione quanto detto stanotte dallo speaker, però, sembra proprio di no.