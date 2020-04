Sossio Aruta e la sua fame insaziabile di reality, nuovi progetti dopo il GF Vip

Sossio Aruta, progetti e obiettivi per l’ex gieffino

Sossio Aruta ha lasciato da pochissimi giorni la casa del Grande Fratello a Cinecittà, molti lo hanno criticato perchè ha fatto una scelta che non tutti avremmo avuto il coraggio di fare.

A chi ha chiesto come ha potuto lasciare la sua donna proprio poco dopo il parto e la figlia appena nata, ha risposto che queste occasioni capitano una volta nella vita e che dopo il Gf avrebbe avuto voglia di tante nuove cose oltre che tempo di recuperare. Infatti mentre era in casa ha chiesto alla sua compagna di sposarlo.

Lo ha fatto davanti a tutti ma non mancherà occasione per farlo in modo carino e romantico come merita. Ad ogni modo quest’esperienza gli ha lasciato tanto di positivo, la dimostrazione è che subito dopo ha puntato un altro reality che è anche un pò il suo sogno nascosto. Dopo Uomini e Donne che l’ha accolto a braccia aperte, è arrivato il momento del Grande Fratello. E’ stato scelto a occhi chiusi da Signorini che sapeva di conquistare una bella fetta di pubblico con lui. Adesso è la volta dell’isola dei famosi.

Sossio Aruta, il pubblico lo ama e a volte lo odia

Sossio Aruta è amato dal pubblico che lo segue ormai da tanto tempo. Si è affermato nel mondo dei vip e infatti è seguitissimo sui social. Sarebbe potuto essere un vincitore del Grande Fratello Vip ma le cose sono andate diversamente. Lui comunque ha avuto tanta grinta, ha lottato fino alla fine meritando il posto in finale.

Forse per questo ha attirato anche dissensi e critiche da parte di coloro che non hanno visto un gioco pulito da parte sua. Quando è riuscito ad essere tra i finalisti ha iniziato ad allontanare qualunque altro concorrente per paura di essere usato con lo scopo di arrivare alla finale. In realtà forse il suo obiettivo non era vincere, ma vivere tutto a pieno, al completo.

Le sue esperienze televisive hanno lasciato qualcosa di positivo

L’uomo ha spiegato che ogni tipo di esperienza televisiva è andata benissimo, a Uomini e Donne è entrato come uomo separato, poi ha trovato l’amore della sua vita. Al Grande Fratello ha avuto modo di meditare e comprendere che lei sarebbe stata davvero la donna della sua vita, l’unica della quale ha sentito profondamente la mancanza, oltre la figlia ovviamente.

Lì ha deciso di sposarla. In merito agli spostamenti nel futuro dopo essere stato accusato di essere un uomo che ama il lusso, afferma che non sente la necessità di raggiungere luoghi frequentati da vip, nessuna Milano Marittima, a lui basta Taranto, la sua splendida città che non riuscirebbe a sostituire con nessun’altra.