Giovanna Abate tronista di UeD “ho troppa paura”

Giovanna Abate, ha inizio la sua nuova esperienza nel programma Mediaset

Giovanna Abate ha iniziato da poco tempo una nuova esperienza nel programma Uomini e Donne, in realtà lei è un ex corteggiatrice, ha partecipato al trono di Giulio, per poi terminarlo nel peggiore dei modi.

Il tronista scelse Giulia con la quale le cose vanno bene tutt’ora. Maria De Filippi le propose di salire sul trono al posto di Giulio, lei accettò, ma il suo percorso è durato davvero poco tempo a causa del coronavirus che ha impedito le esterne e la registrazione delle nuove puntate.

Le ultime puntate l’hanno vista particolarmente interessata a due corteggiatori, tra i due Sammy, sposato da 10 anni e con una figlia. Inizialmente lei non pensava di essere presa dall’uomo, sia perché troppo grande sia per il suo passato sia per la gelosia nei confronti dell’ex moglie. Nelle ultime registrazioni si era avvicinato tantissimo a lui tanto da dargli addirittura un bacio. Dopo però il percorso si è interrotto in modo prematuro ponendo quindi un punto interrogativo su tutto e non riuscendo a rendere chiara la situazione.

Giovanna Abate disposta a prendere un’altra batosta

Giovanna Abate ha ricevuto un’altro invito da parte di Maria che le ha chiesto di partecipare ad un tipo di trono diverso da quello classico conoscendo dei corteggiatori tramite delle chat, Quindi soltanto on-line, con la possibilità di prendere una batosta, così Come conoscere l’amore della propria vita. L’appuntamento è al buio sotto tutti gli aspetti. Al suo fianco Gemma Galgani che ci ha già deliziato con le sue avventure particolari.

Giovanna durante la sua prima puntata, ha spiegato di avere tanta paura della solitudine, di avere bisogno di una persona che la ami davvero, di una persona della quale potersi fidare. si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni lasciando tutti senza parole. Poi è arrivata al dunque affermando che sia lei che Gemma stanno mettendo il cuore in questa nuova avventura, hanno deciso di buttarsi anche correndo il rischio di essere prese in giro. Nonostante questo, spera nel buon senso degli uomini che cercheranno di mettersi in contatto con loro.

Sammy continuerà a corteggiarla a distanza, come finirà?

Sammy alla fine ha deciso di restare anche se aveva dato segni del tutto negativi attraverso i social. Tutti avevano pensato volesse porre un punto decisivo e invece ha stupito.

Giovanna ha accettato il suo corteggiamento, però lo ha avvisato che lo terrà sott’occhio perchè non si fida tantissimo, ha troppa paura del suo passato e della presenza dell’ex moglie ancora oggi nella sua vita.