Ambra Angiolini un regalo davvero speciale per il suo compleanno in quarantena

Ambra Angiolini un compleanno particolare ma anche tanto speciale

Ambra Angiolini, è nata il 22 aprile 1977 e probabilmente mai dimenticherà nella sua vita il compleanno che ha festeggiato ieri. Coloro che sono nati in questi primi mesi del 2020, non potranno mai dimenticare un compleanno tanto insolito, festeggiato tra le quattro mura di casa, probabilmente nella solitudine o al massimo con la presenza di amici e parenti attraverso chat e videochat.

L’ex stella di Non è la Rai ha festeggiato 43 anni in compagnia dei suoi figli Jolanda e Leonardo Renga a Brescia. Insieme hanno avuto modo di spegnere le candeline in famiglia, ma è stata anche sommersa d’auguri che le sono arrivati attraverso i social e non soltanto. E’ una donna parecchio amata sia perchè un’ottima attrice sia perchè una bravissima persona. Merita tanto e lei ne è consapevole.

Ambra Angiolini, la torta dei genitori il buongiorno più bello ed indimenticabile di sempre

Ambra Angiolini, nonostante sia un periodo pessimo ieri ha avuto un ottimo risveglio che l’ha fatta sentire orgogliosa, al settimo cielo. Ha raccontato tutto ai suoi fan ed ha mostrato il perchè della sua felicità. Un dolce, un dolce particolare le ha dato il buongiorno, tutto merito dei suoi genitori. Mamma e papà assenti per ovvi motivi le hanno voluto far sentire la loro vicinanza inviandole una torta decorata con le fragole, la panna, i fiori rossi, le more e la scritta buon compleanno con la glassa di cioccolato. Il tutto chiuso dentro una scatola a forma di cuore.

D’altronde chi ci vuole bene, riesce ad essere presente in qualunque modo ed in qualunque situazione e momento soprattutto se di questo genere. Ambra ha poi raccontato ai suoi fan che magari avrebbe preferito festeggiare in modo diverso, ma questo poco le ha dato la possibilità di sentirsi davvero fortunata pensando che molti non hanno avuto le stesse cose in occasione del compleanno trascorrendolo come una giornata normale.

Una donna fortunata: per lei questo è stato il compleanno più dolce in tutti i sensi

Lei sa di essere fortunata perchè sta trascorrendo questi giorni insieme ai suoi figli che le sono stati vicini regalandole una bellissima composizione di fiori a forma di orsetto. Ma non solo, un altro regalo ricevuto da parte dei suoi amici è stato una seconda torta personalizzata con arcobaleno e unicorno, fatta di pasta di zucchero.

Una cosa è certa, per Ambra è stato un compleanno dolcissimo, lo zucchero non è affatto mancato anche in assenza di un compagno. Siamo certi che non mancherà tempo per festeggiare in compagnia dei genitori. Per lei come per chiunque altro non mancherà opportunità per recuperare quanto perso a causa del virus.