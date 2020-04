Gianni Morandi ennesima polemica sul cantante, altra foto incriminata (FOTO)

Gianni Morandi rimproverato su Instagram a causa della mascherina

Gianni Morandi è sempre stato Social, non fa altro che condividere momenti della sua vita con i follower ed i fan che non lo lasciano un attimo da solo divertiti dal suo modo di essere. Per questo e per molti altri motivi il cantante è amato da tutti.

Ciò che fa piacere sapere è che nonostante la sua età, sa usare i Social Proprio come i giovani del mondo d’oggi. La tecnologia fa parte delle sue giornate, infatti dall’inizio della quarantena continua a condividere qualunque cosa con tutti nella speranza di non ricevere critiche, cosa che però è successa anche spesso nell’ultimo periodo.

Gli ultimi suoi post sono infatti finiti per essere un dramma, una vera e propria tragedia. E stato attaccato più volte a causa della mascherina protettiva che indossa quando scatta le foto. La prima mascherina non era adatta eppure il cantante andava in giro indisturbato come se niente fosse. Quindi i suoi follower lo avevano rimproverato. Molti gli avevano consigliato, anzi intimato di rimanere a casa, di essere meno egoista perché anche indossando la mascherina tra l’altro quella sbagliata si può correre il rischio di infettare qualcuno.

Gianni Morandi cambia la mascherina ma…

Gianni Morandi dopo le prime accuse ha comprato la mascherina giusta e si è fatto vedere ancora una volta ma anche in questo caso molti gli hanno fatto notare degli errori. Il cantante l’ha messa nel modo sbagliato, al contrario, quindi la mascherina non lo protegge nel modo giusto.

Qualcuno Gli aveva consigliato di stare attento al verso, qualcun altro gli raccomandava di coprire anche il naso, altri invece in maniera molto più cattiva, lo accusavano di essere ignorante. Nonostante questo Gianni ha sempre risposto con educazione e parecchia serenità, con qualche battuta qua e là affermando di non essere bravo con le mascherine non avendole mai usate.

La battuta che ha fatto ridere tra una cattiveria e l’altra

Ad ogni modo in questi giorni si è fatto vedere mentre sbucciava piselli come di consueto dato che è una sua abitudine tutti gli anni in questo periodo. In quest’occasione ha lanciato una frecciatina ironica ai follower, affermando di essere sempre stato bravo a sbucciarli, è il lavoro che gli riesce meglio fare.

Invece sembra essere davvero bravo perché oltre ad essere un ottimo cantante è un ottimo marito che sa oltretutto coltivare bene il suo orto, ne sono la prova tutti gli ortaggi, la frutta e la verdura che raccoglie quotidianamente e che mostra soddisfatto sui social.