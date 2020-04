Giulia Cavaglia e Francesco Sole pronti per Temptation Island Vip? Ecco le ultime dichiarazioni della coppia

Giulia Cavaglia e Francesco Sole hanno rilasciato un’intervista di coppia nella quale hanno fatto delle dichiarazioni molto interessanti su convivenza e la possibilità di partecipare a Temptation Island Vip

Uomini e Donne: Giulia Cavaglia volta pagina con Francesco Sole

Conosciamo Giulia Cavaglia per essere stata prima una corteggiatrice e poi una tronista di Uomini e Donne. Tuttavia, la sua esperienza nel programma l’ha portata a due delusioni. La prima con Lorenzo Riccardi, che ha scelto la sua rivale Claudia Dionigi. Poi con Manuel Galiano, la sua scelta, con il quale si è lasciata dopo dieci giorni.

Qualche mese dopo Giulia ha conosciuto Francesco Sole, scrittore, youtuber, con il quale adesso ha una storia d’amore. Anche lui è legato a Maria De Filippi. Se vi ricordate, ha condotto, insieme a Belen Rodríguez, un’edizione di Tu sì que vales.

Ad ogni modo, in questo periodo sono insieme in quarantena e hanno rilasciato un’intervista per il settimanale Chi, in diretta su Instagram, in cui hanno rivelato come sta procedendo la convivenza e che cosa hanno intenzione di fare per il futuro. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

La convivenza e Temptation Island Vip

La coppia in collegamento Instagram ha raccontato come si sono conosciuti. Lui ha scritto a Giulia, la quale continuava a parlare male dei ragazzi e dell’amore in generale. Secondo Francesco Sole, invece, era solamente lei che aveva avuto esperienze negative. Più tardi, si sono rivisti per un progetto, ma il primo bacio è scattato più avanti. Dopo due mesi, finalmente Giulia ha iniziato ad avere fiducia in lui e si sono fidanzati ufficialmente.

Avevano iniziato a convivere a casa di lui a Milano ma proprio prima che Giuseppe Conte annunciasse la chiusura dell’Italia, erano andati in Liguria per lasciare il cane e sono rimasti bloccati lì. Poco male, lei ha scoperto che il loro rapporto è molto forte e solido, lui sta anche scrivendo un libro d’amore.

Ma riuscirebbero ad affrontare un reality? Ad esempio, Temptation Island Vip? L’ex tronista ha detto di aver imparato a non precludersi nulla, quindi parteciperebbe al docu-reality di Maria De Filippi. Giulia è convinta che possa capire molte cose da quel programma. Lei si fida ciecamente di Francesco Sole quindi non è preoccupata di cosa potrebbe fare, la sua ansia è solamente nello stare da sola, lontana da lui anche se in realtà nel villaggio accanto. Voi li vedreste bene nel programma?