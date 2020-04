Renato Zero: ecco il figlio del cantante “Lo adottai perché…” (FOTO)

Renato Zero parla del figlio Roberto Fiacchini

Renato Zero è una delle pietre miliari del panorama musicale italiano da quasi cinquant’anni. Nel Bel Paese non esiste persona che non abbia visto almeno una volta l’istrionico menestrello. Innumerevoli i suoi successi furi e dentro i palchi musicali.

La sua musica è entrata nel DNA degli italiani affrontando tematiche mai banali, a volte scomode, con l’eleganza e la dolcezza che solo un’anima come la sua poteva interpretare. Non tutti sanno però che anni fa ha adottato un ragazzo: Roberto Fiacchini. Ecco chi è il figlio di Renato Zero e cosa lo ha portato alla sua decisione.

La vita privata del cantante e il passato turbolento del figlio

La vita privata di Renato Zero (al secolo Renato Fiacchini ndr.), è sempre stata avvolta in una sorta di pacato mistero. Nonostante sia una delle icone musicali del nostro secolo e abbia avuto un successo incredibile, le voci sulla sa vita fuori dal palco sono sempre state ridotte al minimo.

Solo quattro anni fa, Renato Zero ha rilasciato una lunga intervista dove ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad adottare un ragazzo: “Ho adottato un figlio perché non volevo restare solo, non l’ho condizionato”. Queste le parole estrapolate del cantante che riassumono il suo gesto. Il fatto particolare però, è che Roberto Fiacchini, prima di diventare ufficialmente suo figlio, era la sua guardia del corpo. (Continua dopo la foto)

Dopo un passato turbolento si era avvicinato nel 1993 alla famiglia di Renato Zero e, oltre ad essere una ottima guardia del corpo, aveva instaurato un legame profondo con la madre del cantante. “Mi aveva colpito molto il modo in cui si era avvicinato a mia madre, frequentando la mia famiglia: era poetico, tenero e fra loro è nata una grande complicità”.

Roberto ed il richiamo della TV

Molti di voi ricorderanno la presenza di Roberto Fiacchini all’interno di della settima edizione del reality L’isola dei Famosi condotto dalla fantastica Simona Ventura. Questa, ad oggi è stata l’unica sortita televisiva dell’uomo visto anche il totale dissenso da parte di Renato Zero. Il grande successo di Roberto Fiacchini è stato però nella vita privata. Nonostante il divorzio dalla ex moglie Emanuela Vernaglia, ha reso Renato nonno di due splendide bimbe.