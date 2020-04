Giulio Raselli sta male, l’ex tronista annulla la diretta e svela: “Non so cos’ho, sono spossato” (FOTO)

Ieri sera era in programma una diretta Insatgram in cui Giulio Raselli avrebbe dovuto realizzare un make-up per Giulia, ma il ragazzo ha annullato tutto dicendo di stare male. L’ex tronista di Uomini e Donne ha registrato delle IG Stories in cui si è scusato per tutti i fan che erano in attesa e poi ha palesato il suo malessere.

Il ragazzo ha ammesso di non sapere con esattezza cosa abbia, tuttavia, si sente spossato, stanco e non proprio al top della forma fisica. Per tale ragione, ha rimandato ad oggi l’appuntamento, sempre a patto che si senta meglio.

Giulio Raselli annuncia di stare male

Giulio Raselli, nelle ultime Storie su Instagram, ha svelato di stare male. In questo clima così teso e preoccupante, i fan, ovviamente, si sono subito spaventati e preoccupati per lui. Ad ogni modo, il ragazzo ha detto di non sapere con esattezza cosa sia, ma si sente senza forze e un po’ spossato. Non sa se si tratta di uno stato influenzale o, semplicemente, di un abbassamento del livello dell’umore.

Purtroppo, in questo periodo così complicato, capita spesso che si abbiano stati d’animo altalenanti. Probabile, dunque, che l’ex tronista abbia avuto semplicemente questo. Ad ogni modo, ci ha tenuto a dire ai follower che li avrebbe tenuti aggiornati e che avrebbe fatto la diretta oggi, se si fosse sentito meglio. Fino a questo momento, però, sul suo profilo Instagram non sono comparsi ulteriori aggiornamenti. Il protagonista pare sia sparito e questo sta generando molto sgomento. (Continua dopo la foto)

Silenzio da parte di Giulia

Nel frattempo, anche Giulia D’Urso non è minimamente intervenuta dopo che Giulio Raselli ha annunciato di stare male. La ragazza ha pubblicato dei contenuti sul suo profilo in cui ha mostrato delle ricette ed ha parlato di cose che non hanno nulla a che vedere con le condizioni di salute del suo compagno. Ad ogni modo, Giulio ha anche sofferto di attacchi di panico in passato.

Durante una chiacchierata con i fan rivelò questo suo problema. Proprio in virtù di tutti questi indizi è probabile che il ragazzo stia attraversando semplicemente un momento no. Tuttavia, per essere certi non ci resta che attendere aggiornamenti.