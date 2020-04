Diana Del Bufalo si mostra in lacrime su instagram (FOTO)

Momento di sconforto per Diana Del Bufalo, l’attrice su Instagram si mostra in lacrime e rivela la sua tristezza per la situazione di emergenza che stiamo vivendo tutti

L’abbiamo sempre vista allegra e frizzante, anzi esuberante, e adesso sorprende vederla piangere e per giunta sul social. Di chi stiamo parlando? Della bella e affascinante Diana Del Bufalo, attrice, imitatrice e vera mattatrice di tante trasmissioni. Già quando era fra i banchi di Amici di Maria De Filippi si era fatta notare per la sua predisposizione alla comicità e all’allegria.

Archiviata da qualche tempo la sua storia con Paolo Ruffini, l’attrice adesso è di nuovo fidanzata e sta trascorrendo la quarantena con il compagno. Il fortunato è Edoardo Tavassi, che l’attrice ha mostrato sui social proprio di recente. Diana sembra aver ritrovato il sorriso con Tavassi e pare si sia lasciata alle spalle la sofferenza.

Diana Del Bufalo in preda allo sconforto

Sul social è difficile vederla triste e infatti quando parla con i fan è sempre disinvolta e serena, anzi sprizza vitalità da tutti i pori. Da qualche tempo i fan hanno ammirato le dirette che ha postato insieme all’amico Andrea Dianetti e sono stati in tanti a seguirle. Non c’era dubbio, visto che l’attrice vanta circa un milione e mezzo di followers!

La coppia ha ideato una specie di format social che si propone di intrattenere milioni di utenti durante la notte. Infatti attira soprattutto coloro che soffrono di insonnia come la Del Bufalo. Tuttavia, le vicende recenti sull’emergenza sanitaria e sulla pandemia hanno avuto effetto anche su di lei. Vederla piangere adesso sembra davvero strano, ma a darne spiegazione è la stessa attrice su Instagram. (Continua dopo la foto)

L’attrice torna a sorridere

Proprio di recente Diana Del Bufalo si è fatta vedere con le lacrime agli occhi su Instagram. Come tutti anche lei è in quarantena, tuttavia, nonostante la sua verve, ha avuto qualche momento di tristezza. Ovviamente a farla piangere è la brutta situazione che c’è nel nostro paese e questo ha fatto sì che fosse colta da qualche emozione.

I pensieri che si rincorrono nella mente spesso sono anche negativi ed è facile lasciarsi prendere dallo sconforto. L’attrice ha però ribadito che si è trattato solo di un momento e che è normale come per tutti che pensi al peggio. Tenersi tutto dentro non è un bene, anzi è meglio lasciarsi andare e manifestare ciò che si ha dentro. E così è tornata a sorridere!