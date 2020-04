Il Paradiso delle signore trama 24 aprile: Marta e Vittorio prendono una decisione, Angela va via

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 24 aprile, sarà un episodio decisivo per Marta e Vittorio. Dopo aver affrontato numerosi problemi di coppia, a causa dell’infertilità della Guarnieri, i due decideranno di adottare un bambino.

Nel frattempo, alcuni segreti di Ludovica cominceranno a venire a galla. Dopo che la donna incontrerà un medico, con il quale sembrerà essere parecchio in sintonia, ci saranno dei risvolti inaspettati.

Spoiler 24 aprile Marta e Vittorio vogliono adottare

Durante la puntata del 24 aprile del Paradiso delle signore vedremo che la famiglia Conti arriverà a prendere un’importante decisione in merito al loro futuro, i due saranno propensi all’adozione. Tra Riccardo e Angela, invece, ci sarà davvero parecchia tensione. La fanciulla sarà estremamente provata in quanto è innamorata del Guarnieri e non riuscirà ad accettare il fatto che il ragazzo stia per sposare Ludovica. Proprio per tale ragione, la fanciulla deciderà di lasciare Milano per un po’ di tempo.

Luciano e Roberta, invece, avranno finalmente un confronto durante il quale il ragioniere si vedrà costretto a raccontare una bugia alla fanciulla. Il suo scopo sarà quello di tranquillizzare il suo stato d’animo parecchio in apprensione. Tra Clelia e Luciano, invece, le cose saranno estremamente distese. I due, infatti, riusciranno a ritrovare la passione che ha sempre contraddistinto il loro rapporto.

Emergono segreti al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nel corso della giornata del 24 aprile, vedremo che le Veneri saranno catturate dal tabellone della Memoria. In procinto del 25 aprile, infatti, il direttore dello shopping center ha deciso di dedicare un’iniziativa all’evento. Il ragioniere e la capocommessa, oltre che lasciarsi andare dalla passione, saranno pervasi anche da alcuni dubbi. Nessuno dei due, infatti, avrà intenzione di stravolgere la vita dei loro figli, in primis quella del piccolo Carletto.

L’episodio, infine, si concluderà con un momento molto importante dedicato a Ludovica. La fanciulla, durante una passeggiata al Circolo, farà un incontro molto particolare. La Brancia, infatti, incontrerà un medico con il quale sembrerà essere parecchio in sintonia. Che la donna abbia dei segreti molto più intriganti di quanto non sia trapelato?