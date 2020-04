Aida Nizar non vuole andare da Barbara D’Urso: “Calunnia, con i delitti non si gioca” (FOTO)

View this post on Instagram

. 🇪🇸: EFECTIVAMENTE NO PUEDO IMPEDIR QUE HABLEN DE MI Y ME CALUMNIEN … LO QUE SI PUEDO LOGRAR ES QUE NO ME AFECTE… PORQUE EL QUE TIENE FE EN SÍ MISMO NO NECESITA LA CREENCIA DE LOS MEDIOCRES. YO ACEPTO QUE COMETAN CUALQUIER TIPO DE ERROR CONMIGO, PERO NO LAS MENTIRAS, PORQUE ESAS NO SON ERRORES, SON DECISIONES CON INTENCIONES. . . 🇮🇹: EFFETTIVAMENTE NON POSSO IMPEDIRE CHE PARLINO DI ME E MI CALUNNINO… QUELLO CHE PERÒ POSSO OTTENERE È IMPEDIRE CHE QUESTO MI INTERESSI… PERCHÉ CHI HA FIDUCIA IN SE STESSO NON HA BISOGNO DI ESSERE CREDUTO DAI MEDIOCRI. IO ACCETTO CHE VENGA COMMESSO CON ME QUALSIASI ERRORE MA NON ACCETTO LE BUGIE PERCHÉ QUESTE NON SONO ERRORI, SONO DECISIONI PRESE CON INTENZIONE. . #aidanizar #adoromivida #adorolamiavita #calumnias #calunnie #mentiras . . 🇪🇸: MI PERLA DE SABIDURÍA HOY: 🇪🇸 “Se puede engañar a todo el mundo alguna vez y alguna persona todo el tiempo pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo .” . . 🇮🇹: LA MIA PERLA DI SAGGEZZA OGGI: “Si può ingannare ingannare tutto qualche volte e qualche persona per tutto il tempo ma non si può ingannare tuttl il mondo per tutto il tempo.” . @aidanizar_fans @adoromivida_ @aidanizar.resistire @ilcicloneaidanizar @aidanizar_laguerrieragruppofb @aidanizarealberto @elisa_cec14 @sara_albertazzi @aida.nizar_fans_ @adoro.mivida75 @_adorolamiavita_ @aidanizarilfuocosempreacceso @salvesequiienpueda @estoyconaida @aida_la_reina_de_resistire @magiche.follie @gioiadivivere7 @lefrasidiaidanizar @aidanizarfans @aidanizarof @aida_nizar_ @aidanizar_italy @aida_nizar_la_mejor @the_aida_nizar @aidanisarfans @apoyo_a_aidanizar