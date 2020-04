Antonella Mosetti sfoggia una mascherina fashion

Nonostante sia lontana dal piccolo schermo, Antonella Mosetti continua a far parlare di sé per via dei contenuti che posta sui sui canali social. La soubrette romana ha partecipato anni fa al Grande Fratello Vip insieme alla figlia Asia Nuccetelli.

Nella sua lunga carriera ha lavorato a Non è la Rai, a Paperissima Sprint Estate insieme al grande Mike Bongiorno e anche ballerina di Ciao Darwin. Uno dei suoi ultimi scatti pubblicato su Instagram ha infiammato il web, ma nello stesso tempo ha provocato una serie di polemiche.

La soubrette romana con una scollatura vertiginosa

La bella Antonella Mosetti è tornata in scena grazie ad una foto piccante sul suo account Instagram. Un profilo che ha un grosso seguito e che la sostengono per ogni cosa che fa. L’ex gieffina si è fatta vedere con una mascherina molto alla moda che di certo le è stata fatta su misura, visto anche il tag inserito sotto l’immagine. Si è presentata con una canotta nera super scollata che mette in evidenza il suo décolleté esplosivo.

Infatti l’attenzione dei seguaci non si è concentrata sul dispositivo con tanto di labbra rosse, ma sul seno che a fatica rimane dentro il capo d’abbigliamento. A corredo la seguente didascalia: “Mascherine by @bussolini_design_s.p.a 👄. Thanks 🤍”. Il selfie ha ricevuto migliaia di mi piace, complimenti ma anche dei commenti negativi. (Continua dopo il post)

Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli in televisione

Antonella Mosetti ha esordito sin da quando era una ragazzina. Infatti in tanti la ricordano nel gruppo di ragazze che facevano parte di Non è la Rai, il format di successo creato dal compianto Gianni Boncompagni.

Oltre a lei è conosciuta è anche la figlia Asia Nuccetelli che anni fa in compagnia della madre ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. Dopo questa esperienza sul piccolo schermo, tra l’altro massacrata per ipotetici ritocchini estetici, ha deciso di dedicarsi allo sport equino che pratica a livello agonistico.