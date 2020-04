“Non vedo l’ora di tornare a farlo…”: Federica Panicucci, la confessione su Instagram

Federica Panicucci ha nostalgia dei caffè a Mattino 5

Da quasi due mesi Federica Panicucci è lontana dal piccolo schermo. Ricordiamo, infatti, che da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus i vertici di Mediaset le hanno tolto provvisoriamente la conduzione di Mattino 5 lasciandola solo al collega Francesco Vecchi. In queste settimane la professionista toscana ha avuto la possibilità di trascorrere più tempo insieme ai due figli, ma anche al compagno Marco Bacini.

Tuttavia la donna inizia ad avere molta nostalgia del suo lavoro e della quotidianità negli studi di Cologno Monzese. Qualche ora fa la presentatrice ha postato uno scatto su Instagram mentre indossa un abito color turchese e delle scarpe con tacco. L’immagine in questione era stata realizzata tempo fa nel camerino del rotocalco mattutino di Canale 5. Augurando il buongiorno ai suoi follower ha scritto anche: “Buongiorno! Avete già fatto colazione? Io non vedo l’ora di tornare a bere il caffè nel mio camerino a Mattino 5”.

La quarantena della conduttrice toscana

Visto che l’emergenza sanitaria per il Coronavirus sta allentando, Federica Panicucci tornerà in onda a maggio per parlare di intrattenimento. La professionista ha condotto Mattino 5 fino al 16 marzo 2020, poi ha dovuto accettare a decisione dei dirigenti Mediaset. La donna sta rispettando la quarantena nel suo appartamento di Milano e addirittura non esce nemmeno per fare la spesa.

In un’intervista ha confessato che passa tutto il tempo pulire ed igienizzare l’ambiente. Su Instagram ha postato un’altra foto che mostra la figlia otto anni fa, Anche in questo caso l’ha mostrata di spalle perché lei non ha nessuna intenzione di mostrare i suoi ragazzi in viso. A corredo dell’immagine ha scritto: “Continua a volare piccola mia”. (Continua dopo il post)

Federica Panicucci confermata a Mattino 5

Qualche giorno fa è stata smentita la voce che vedeva Adriana Volpe e Michele Cucuzza alla guida della versione estiva di Mattino 5. Mentre è stata confermata la presenza di Federica Panicucci alla prossima edizione del contenitore di Canale 5.

Stessa cosa per il collega Francesco Vecchi che in questi due mesi ha dato modo di essere un bravo giornalista e di una professionalità spiccata. I fan della conduttrice toscana le hanno scritto su Instagram dicendole che manca tanto. Ecco il post in questione: