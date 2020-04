Cane dal viso triste diventa virale sul web: chi è Big Poppa

Big Poppa è il Bulldog diventato celebrità online dopo una sua foto postata sui social in cui sembra triste durante il blocco. Il cane dal viso triste ha totalizzato subito milioni di like. La foto di un cane dall’aspetto triste è diventata virale per rappresentare quanti di noi si sentono durante il blocco .

Cane dal viso triste: perché Big Poppa non sorride?

Rashida Ellis vive ad Atlanta, negli Stati Uniti , con il suo bulldog inglese di tre anni, Pop (soprannominato Big Poppa). Quando ha caricato una foto del cane dal viso streettp sul suo profilo twitter, il post è davvero esploso.

Nel posto su Twitter, Rashida ha dichiarato: “Big Poppa si sente molto triste da tanti giorni, penso che gli manchi giocare con i bambini nell’edificio. Li guarda dal patio con nostalgia”. Rashida ha caricato la stessa foto su Instagram, intitolando la foto come se a parlare fosse Bog Poppa: “Tutto quello che voglio fare è giocare con i bambini nel mio edificio ma a causa di Covid-19 … Non posso. Mi resta solo osservarli dal patio”.

Migliaia i like sui social

Il suo post originale ha ricevuto oltre 650.000 Mi piace su Twitter e ha visto addirittura intervenire persone come Ellen DeGeneres e Maisie Williams di Game of Thrones. Rashida ha ammesso di essere sorpresa di quanto sia diventata grande la sua foto, ma al momento capisce che è molto riconoscibile. Durante un’intervista ha dichiarato: “Penso che quando le persone guardano quella foto, si sentono solidali al mio cane, perché stanno provando la stessa cosa anche loro. Non possiamo fare le cose che eravamo soliti fare, non possiamo uscire con i nostri amici”.

La tristezza di Big Poppa è contagiosa

La tristezza di Big Poppa è contagiosa. Fa sentire la sua padrona impotente ma la riflettere su quanto in questo momento ci sarebbe bisogno di un cambiamento. La vita di Rashida è stata capovolta a causa del coronavirus, dal momento che è impiegata come costumista. Il virus ha causato l’interruzione della produzione di numerosi programmi TV e film, quindi il suo normale lavoro si è esaurito e ora si sta arrangiando cucendo abiti da vendere online.

Quando resta dentro, il cane dal viso triste esce nel patio in cerca di persone. Oggi dorme molto di più. È un po’ pigro. Ma soprattutto non è così felice ed eccitato come al solito. Probabilmente è stanco del solo fatto che a giocare con lui ci sia solo Rashida. La speranza è che tutto finisca presto e Pop possa uscire di corsa e tornare alla sua vita.