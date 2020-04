Tiziano Ferro: risposta di getto ad un suo fan “Ti stai sbagliando…” (Foto)

Tiziano ferro risponde ad una foto postata da un suo fan

Personaggio di indubbia sensibilità, Tiziano Ferro ha trovato il tempo per rispondere ad un post di un suo follower ed ha spiegato il suo pensiero riguardo all’immagine che ha visto. Come tutti sappiamo Tiziano Ferro è uno dei cantanti italiani più seguiti al mondo. Seppur non ancora quarantenne, si è fatto conoscere dal pubblico mondiale per le sue indiscusse doti canore e per i testi delle sue canzoni mai banali e molto profondi.

Anche sui social network la sua presenza si fa notare con un numero di followers stratosferico. E’ proprio attraverso questo canale che ha ricevuto una foto da un suo fan che lo ha spinto a commentarne le parole ed il significato.

La frase del fan e la reazione del cantante

Il post, senza velleità di replica inizia in questo modo: “Non sono un eroe, faccio solo il mio lavoro perché mi fa stare bene, esattamente come mi fa stare bene il mio eroe, colui che ascolto da quando avevo nove anni. Siamo cresciuti insieme e più di una volta ho trovato conforto e rifugio nelle tue canzoni e nelle tue frasi”.

Chiaro, visto anche il contenuto dell’immagine, il riferimento a Tiziano Ferro. Il post continua con l’ammissione di aver sempre sentito vicino il cantante che, con le sue canzoni lo a confortato ed aiutato nei momenti bui della sua vita. Fabrizio, cosi si chiama l’autore del post, chiama Tiziano Ferro “il mio Eroe” e spiega che, anche consapevole del fatto che il cantante non sappia neanche della sua esistenza, quello che ha trasformato in musica rispecchia la sua intera esistenza. Fabrizio, di mestiere fa l’infermiere.

La risposta commovente di Tiziano Ferro

A queste parole, un uomo della sensibilità di Tiziano non poteva che rispondere in maniera esemplare: “E no caro Fabrizio, ti sbagli. L’eroismo è come la fede, come un mestiere: si esercita. Sei tu l’eroe. E quelli come te. Mi hai commosso. Sono io ad essere orgoglioso all’idea che un ragazzo così abbia avuto ogni tanto una mia canzone in sottofondo. Un’altra cosa: ti conosco bene. Ci conosciamo bene. E voi sapete di chi sto parlando. Grazie”.

Questa la risposta integrale che il cantante ha voluto dare al giovane fan e ha voluto omaggiarlo postando la sua foto per fare da ulteriore cassa di risonanza per ringraziare tutte le persone che, in questo periodo molto difficile, lavorano per aiutare tutte le persone in difficoltà.