“Non capisci nulla, non si fa così”: Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli asfaltata davanti a tutti

Le regole da rispettare durante l’emergenza da Coronovirus

Da quasi due mesi la via degli italiani è stata completamente stravolta nelle abitudini, ma anche nella libertà personale a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ora che c’è un miglioramento, il Governo sta mettendo una serie di regole da adottare per evitare ulteriori contagi. Quindi dal 4 maggio in poi ci sarà ancora la distanza social, quindi niente saluti con le mani e abbracci, ma anche mascherine e guanti obbligatori.

E a proposito di questi dispositivi, ancora in tanti fanno fatica a sopportarli ma anche trovare il modo di non toccarli con delle cose infette. Una di queste Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Oltre per le sue provocazioni sui social, la produttrice è finita nell’occhio del ciclone per qualcosa che riguarda il Coronavirus.

Sonia Bruganelli finisce nella bufera mediatica

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli è stata aspramente criticata per via di un selfie che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Sembra che a gran parte dei seguaci abbia dato fastidio un dettaglio in particolare. Qualcosa che in questo periodo d’emergenza sanitaria per il Covid-19 potrebbe essere fatale.

Di cosa si tratta? Come accennato prima, uscendo di casa bisogna necessariamente indossare mascherina e guanti. Ma nonostante i guanti, il popolo del web si è molto infastidito perché la mano della moglie di Paolo Bonolis era vicino alla sua bocca.

La moglie di Paolo Bonolis avvicina le mani in bocca indossando dei guanti

Forse senza volerlo, Sonia Bruganelli si è mostrata sul suo account Instagram con la mano vicino la bocca. La nota produttrice, però, indossava i guanti che possono essere una fonte di contagio da Covid-19.

La sua iniziativa ha scatenato la rabbia dei follower che immediatamente le hanno scritto: “Con i guanti non toccarti il viso!”; “Viene spontaneo… attenzione!”; “Bella… Ma con le mani in bocca!”; “Sonia, le mani alla bocca no!”; “Ma non devi fare così”. Le raccomandazione del popolo del web non è passato inosservato alla diretta interessata. Sicuramente farà tesoro dei consigli ricevuti e li applicherà in futuro.