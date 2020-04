Conoscete il genero di Pier Silvio Berlusconi? Mistero sul marito della primogenita Lucrezia Vittoria

Il matrimonio segreto di Lucrezia Vittoria Berlusconi

Lo scorso settembre il sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, aveva lanciato uno scoop clamoroso sulla famiglia Berlusconi. In pratica la primogenita di Pier Silvio, vicepresidente e amministratore delegato Mediaset, è convolata a nozze. Un matrimonio riservatissimo e super segreto quello dell’affascinante Lucrezia Vittoria.

Infatti in giro non ci sono nessuna foto e soprattutto non si conosce l’identità dello sposo. Uniche informazione trapelate quella del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio. A quanto pare sarebbe stato festeggiato nella villa in Provenza della zia Marina Berlusconi. Ma chi è la figlia dello storico compagno di Silvia Toffanin?

Chi è Lucrezia Vittoria?

Sappiamo che Lucrezia Vittoria è una 29enne ed è la prima figlia di Pier Silvio Berlusconi, nata quando quest’ultimo era molto giovane ed era fidanzato con l’ex modella Emanuela Mussida. Della vita della ragazza si è saputo sempre poco e nulla. Ovviamente non parliamo di una figlia segreta, visto che lo stesso si è mostrato in pubblico con lei e la compagna Silvia Toffanin.

Di certo, però, non è amante del gossip e della stampa. In giro si vedono solo pochissimi scatti, tuttavia sappiamo che la ragazza ha sempre fatto parte della famiglia Berlusconi. Inoltre si dice che abbia un bellissimo rapporto con la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin e i con i suoi fratellastri Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Non si conosce l’identità del genero di Pier Silvio Berlusconi

Come detto prima, c’è il più assoluto riserbo sul nome del genero di Pier Silvio Berlusconi. Nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla cerimonia nuziale di Lucrezia Vittoria non si sa nulla in merito. Le uniche notizia certe riguardano la presenza sia del vicepresidente e amministratore delegato Mediaset che di nonno Silvio, a dimostrazione che i rapporti di famiglia sono ottimi.

Tempo fa, la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin aveva rivelato, in un’intervista, che il suocero Berlusconi: “E’ un nonno molto dolce e amorevole”. Inoltre l’ex Premier è una persona sempre molto presente, soprattutto nelle circostanze importanti.