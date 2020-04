Romina Power chiede aiuto: l’ex moglie di Al Bano Carrisi esce allo scoperto [FOTO]

La quarantena di Romina Power a Cellino San Marco

Da qualche settimana Romina Power sta trascorrendo la quarantena da Covid-19 a Cellino San Marco, la tenuta che appartiene all’ex marito Al Bano. Ultimamente la cantante statunitense è particolarmente attiva su Instagram condividendo foto del passato, ma anche immagini che riguardano il buddismo, la religione che professa.

Qualche ora fa, però, la donna ha postato un contenuto molto importante che a che fare con l’emergenza sanitaria che sta vivendo tutto il mondo. L’artista americana ha chiesto il supporto dei suoi seguaci ma nello stesso tempo ha portato alla luce una notizia che, a causa di quello che sta accadendo, è passata inosservata.

Romina Power dà un’importante informazioni sulla comunità buddista

Non tutti sanno che la comunità buddista ha donato circa la metà dei tre milioni di euro del loro otto per mille alla Protezione Civile italiana. Un’iniziativa lodevole che fa onore a questa comunità. Ricordiamo che da diversi anni Romina Power pratica questa religione, abbracciando un nuovo stile di vita votato al cambiamento, alla riflessione e alla meditazione.

In pratica la cantante statunitense ha chiesto a tutti coloro che la seguono sui suoi canali di diffondere questa notizia che non è stata diffusa dai telegiornali e da gran parte della stampa. (Continua dopo il post)

Yari Carrisi e la dura accusa a Barbara D’Urso

Un paio di giorni fa il secondogenito Yari Carrisi ha postato delle Stories su Instagram dove appare la scritta ‘La Duro deve morire’. Un’affermazione molto grave che ha scatenato l’indignazione e la rabbia del popolo del web, ma anche da parte della sorella di Barbara.

Mentre la diretta interessata non ha proferito parola, ha solo condiviso il messaggio della consanguinea e postato i titoli dei maggiori siti italiani. Successivamente il 47enne è tornato indietro precisando che non si riferiva alla persona, bensì al programma Live Non è la D’Urso. Ma in tutto questo cosa ne pensa Romina Power? Al momento la cantante americana è rimasta in silenzio e quasi sicuramente non ne parlerà prossimamente.