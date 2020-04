Sossio Aruta si scaglia contro Antonio Zequila: ‘Squallido e meschino!’

L’amicizia tra Sossio Aruta e Antonio Zequila non c’è più. Il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni contro l’attore. Ecco che cosa ha detto

GF Vip: Sossio e Zequila, da amici a nemici

Quando Sossio Aruta è entrato nella Casa come un nuovo concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila si è sentito un po’ ferito nell’orgoglio. Tra loro è iniziata una sorta di sfida, prima in via ufficiosa, poi attraverso diverse prove scherzose per decretare chi fosse migliore. L’ironia e la simpatia di entrambi avevano portato ad una sorta di amicizia tra i due, nonostante la rivalità da “due galli in un pollaio”.

Tuttavia, in poco tempo l’amicizia è finita. Tra loro c’è stato uno scontro molto acceso quando Zequila ha chiesto a Sossio di parlare in italiano e questo è stato recepito come un’offesa. Poi c’è stato un chiarimento, ma l’elezione a finalista del calciatore ha rovinato tutto definitivamente.

Antonio Zequila ha iniziato ad attaccare Sossio Aruta su più fronti, anche a livello personale. Dopo la sua eliminazione ha rincarato la dose e da questo è derivato un botta e risposta che ha messo davvero fine al loro rapporto. Ecco qui di seguito le ultime dichiarazioni dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Sossio contro Zequila: ‘È una persona squallida’

Antonio Zequila ha attaccato Sossio sul personale quando ha tirato in ballo la sua squalifica da calciatore per rissa per 8 mesi. Poi, non contento di ciò, ha anche dato a Sossio del cattivo padre, in quanto non ha pagato gli alimenti ai figli in un determinato periodo della sua vita.

Queste affermazioni hanno ferito Sossio che oggi è tornato a parlarne anche attraverso le pagine di Nuovo Tv. Sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Sossio ha dichiarato che trova in Antonio Zequila una persona davvero squallida. Ha trovato il suo menzionare la squalifica un tentativo per farlo passare da persona violenta, per non parlare delle accuse di lui come padre.

Sossio ha chiarito che se non ha pagato gli alimenti ai figli era perché si trovava in un periodo di difficoltà, ma che poi ha recuperato. In ogni caso, Zequila non doveva permettersi di dire queste cose da persona “meschina” e doveva vergognarsi. Inoltre, ha preteso assolutamente le sue scuse. Ovviamente, queste non sono arrivate.