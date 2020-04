Amici di Maria De Filippi: tre professori se ne vanno? Ecco le ultime indiscrezioni

Alcune voci vorrebbero ben tre professori fuori dal cast della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta

Amici di Maria De Filippi: tre professori se ne vanno?

Amici 19 si è appena concluso con la vittoria di Gaia Gozzi. La ragazza è riuscita a prendersi la sua rivincita dopo alcuni tentativi non andati a buon fine per emergere nel mondo della musica. Adesso il suo album sta andando molto bene e ci sono molte possibilità di vederla anche su palchi più prestigiosi come quello del Festival di Sanremo.

Nonostante la situazione difficile in cui il talent di Maria De Filippi si è ritrovato ad andare in onda, sono aperti i casting per la nuova edizione, ovvero Amici 20. I ragazzi che hanno la passione per il canto o per il ballo possono presentarsi ai provini e provare a vivere il loro sogno.

Tuttavia, nel web si sono già diffuse alcune indiscrezioni sulla nuova edizione del programma che vorrebbero ben tre professori assenti. Continuate a leggere l’articolo se volete sapere chi potrà lasciare definitivamente Amici.

Fuori la commissione di ballo?

Da quello che si apprende da Nuovo Tv, pare che ci sia nell’aria l’idea da parte di Maria De Filippi di “mandare a casa” alcuni professori con i quali le cose non si sono messe molto bene nel corso dell’edizione che si è appena conclusa. Potrebbe non esserci Alessandra Celentano, con la quale Maria ha avuto diversi scontri e che ha un carattere ormai troppo difficile da gestire.

Inoltre, pare che anche Timor Steffens non rispetterà il detto “non c’è due senza tre”. Per due anni il coreografo ha insegnato nella scuola ma dopo gli scontri con la conduttrice per colpa di Nicolai Gorodiskii probabilmente sceglierà di non tornare per un’altra edizione.

Infine, è messa in dubbio anche la partecipazione di Veronica Peparini. Nelle settimane scorse Veronica è sempre stata molto presente sui social per difendere il programma, per cercare di non creare polemiche, per distanziarsi anche dalle critiche su Nicolai. Tuttavia, ha anche messo in dubbio la sua partecipazione al talent per un’altra edizione. Quindi, ci sarà una commissione totalmente nuova di ballo? Difficile dirlo adesso, si tratta di voci non confermate. Per saperne di più bisognerà attendere ancora un po’.