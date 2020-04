Aurora Ramazzotti tradita dal fidanzato Goffredo: diabolica trappola

Aurora Ramazzotti è ormai da anni fidanzatissima con Goffredo Cerza, un amore che resiste al tempo e al gossip. I due ragazzi sono molto affiatati e sono soliti condividere sui social foto e filmati che li ritraggono insieme felici e spensierati. A mettere in discussione, seppur fittiziamente il loro sentimento, è stata la redazione de Le Iene, che con la complicità della primogenita di Eros, ha voluto organizzare uno scherzo ai danni di Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti tradita dal fidanzato

Uno scherzo crudele che ha gettato Michelle Hunziker nello sconforto. Aurora ha infatti accettato che Sara Daniele, la sua migliore amica (figlia del compianto musicista Pino) e il suo fidanzato (di cui è gelosissima) fingessero di avere una storia d’amore clandestina.

I ragazzi stanno trascorrendo entrambi la quarantena in casa Trussardi Hunziker e si sono prestati al gioco. La messa in scena è riuscita in pieno: la conduttrice di Striscia La Notizia è caduta in pieno nella trappola diabolica, tutto questo dinanzi ad una Aurora divertita. (Continua dopo il video)

Aurora Ramazzotti e il rapporto con Michelle e Eros

Aurora Ramazzotti è una figlia d’arte che ha intrapreso, come mamma Michelle e papà Eros, una carriera nel mondo dello spettacolo. Bravissima, sa cantare, presentare ed è un vero talento, in grado di gestire la telecamera ed avere padronanza del palco.

Con i suoi, proprio come dichiarato in più interviste ha un rapporto speciale, fatto di complicità e amicizia. In effetti, la coppia l’ha avuta in giovanissima età, e soprattutto con Michelle sembra avere un rapporto non proprio da madre-figlia: sembrano sorelle.

Il periodo buio della figlia di Michelle Hunziker

La 24enne è molto amata, e sui social, dove è sempre più attiva, è molto seguita ed apprezzata. Sorridente e sempre allegra è un vero vulcano di energia e sembra impossibile immaginarla diversamente.

Eppure, la conduttrice, per sua stessa ammissione ha attraversato un periodo della sua vita decisamente buio, in cui era solita agli eccessi. Eccessi che l’hanno anche portata ad avere una sorta di crepa nel suo rapporto con Michelle, per fortuna poi ampiamente superata.