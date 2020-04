Pago in isolamento per 14 giorni, Serena Enardu fa chiarezza: “Per ora sta bene ma…” (FOTO)

In queste ore Serena Enardu ha annunciato il ritorno in Sardegna di Pago, ma il cantante deve stare in isolamento per 14 giorni. Prima che il compagno arrivasse a casa, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pulito e sistemato tutta la taverna per consentire al suo partner di alloggiare lì da solo.

I numerosi fan, ovviamente, hanno cominciato a chiedere alla donna per quale ragione Pacifico dovesse essere relegato in quella parte della casa e non potesse interagire con gli altri. Il primo pensiero, ovviamente, è andato al Coronavirus e in effetti chi lo ha ipotizzato non ha sbagliato.

Ecco perché Pago deve stare in isolamento

Nel periodo di Pasqua, Pago è stato da suo figlio a Roma a casa della ex moglie Miriana Trevisan. Dopo svariati rifiuti da parte della Regione, finalmente, il protagonista ha potuto fare ritorno in Sardegna, ma nel rispetto di alcune norme fondamentali. Secondo tale regolamento, infatti, tutte le persone che rientrano nella territorio sono costrette a stare in isolamento domiciliare per 14 giorni, per questo Serena Enardu ha preparato la taverna a Pago.

Dopo giorni in cui i due non si sono potuti abbracciare, adesso vivono nella stessa casa ma devono continuare a non farlo. Il cantante, infatti, dovrà trascorrere le prossime due settimane da solo senza potervi avvicinare a nessuno. A fare chiarezza sulla vicenda è stata l’influencer, la quale ha ragguagliato anche circa le condizioni di salute del suo uomo.

La Enardu svela le condizioni di salute

Pago deve stare in isolamento come misura preventiva, tuttavia, Serena ci ha tenuto a precisare che il pericolo non è affatto scampato. La donna, infatti, dopo aver spiegato la situazione ai fan, ha detto che, almeno per il momento, il suo compagno sta bene, tuttavia, solo una volta trascorsa la quarantena si potrà avere la certezza assoluta circa le sue condizioni di salute.

Nel frattempo, l’artista ha pubblicato delle IG Stories nelle quali ha mostrato lo splendido lavoro fatto dalla sua donna per lui. La Enardu, infatti, gli ha fatto trovare i suoi strumenti preferiti, delle tisane e una casetta linda e pinta, con tanto di bagno autonomo e super in ordine.