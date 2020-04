Creata una classe di danza online: si ambisce al Guinness World Record

Lo stop di questi giorni, anzi, di questi mesi, ha costretto tutti a casa. Chi ha delle passioni, degli hobby è stato dunque allontanato dalle proprie abitudini quotidiane e dalle attività che più amano. Proprio in vista di quanto una scuola ha deciso di creare una classe di danza online riunendo chiunque ne abbia interesse. La speranza è non solo di mettere in contatto tutti i ballerini del mondo, ma anche di poter entrare a far parte del libro dei Guinness dei primati. E soprattutto di raccogliere fondi.

Creata una classe di danza online: l’idea a doppio senso di marcia

La scuola di danza, di origine britannica punta a un Guinness World Record e a mettere in contatto tra loro i ballerini. Per questo ha invitato le persone di tutto il mondo a partecipare alla più grande classe di danza online del mondo.

Done For You Dance, il gruppo che possiede la Elite Dance School a Bicester, in Inghilterra, ha dichiarato che lo scopo primario è quello di potersi registrare nel libro dei primati. Al contempo hanno anche intenzione di consentire alla maggior parte degli utenti di seguire una lezione di danza jazz online in 24 ore. E di raccogliere dei fondi da donare.

Il tentativo si svolgerà il 6 maggio con una lezione su YouTube che dovrà essere visualizzata almeno 2.000 volte in 24 ore per riuscire a guadagnarsi il record. C’è tensione ed emozione dunque nel team di lavoro della scuola di danza.

Saranno raccolti anche fondi

Il tentativo coreografico, programmato per coincidere con la Giornata nazionale degli infermieri, raccoglierà fondi per il Servizio sanitario nazionale. Il proprietario della Dance Hayley Byrd ha detto durante un’intervista che “I miei alunni stanno davvero perdendo la maggior parte delle lezioni di danza a causa del blocco del coronavirus. Quello che volevo era mostrare la nostra gratitudine al SSN, quindi ho pensato a quale sfida avrei potuto affrontare per coinvolgere loro e altri ballerini in un’esperienza congiunta”.

Nella classe di danza online si terrà una lezione divertente e adatta a tutti i partecipanti, anche ai meno talentuosi. Chi partecipa può anche fare una donazione, che sarà destinata alla sanità locale come ringraziamento per l’impegno esperito. La speranza comunque è che tutti partecipino numerosi e che dunque potrà l’evento rientrare nel Guinness World Record, e scrivere così un pezzo di storia di questa famosa scuola di danza britannica.