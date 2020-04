Paola Perego vittima di un brutto incidente: infortunio per la conduttrice [FOTO]

Infortunio per Paola Perego

Qualche ora fa Paola Perego ha voluto sdrammatizzare su Instagram postando uno scatto che la ritrae con un paio di stampelle. A corredo della foto, la nota conduttrice televisiva ha scritto: “Niente mondiali per la Perego“. A quanto pare l’ex padrona di casa de La Talpa ha avuto un brutto infortunio. Sembra che le se è strappato il muscolo al quadricipite anteriore della coscia.

La moglie di Lucio Presta, che ha un folto numero di follower sul social network, spesso racconta loro il suo quotidiano e in questo caso anche le sue disavventure. Infatti, dopo che la donna ha pubblicato la foto, molti di loro di sono precipitati sotto il post per informarsi e sostenerla. Nonostante il popolo del web le ha chiesto espressamente cosa sia successo, al momento la diretta interessata non ha riferito nulla.

La conduttrice con un paio di stampelle ortopediche

Come accennato prima, sul noto social network Paola Perego appare con delle stampelle ortopediche che la sostengono. La conduttrice è munita anche con una mascherina perché è in un ambiente esterno. Infatti nella foto condivisa su Instagram la si vede nell’atrio del palazzo in cui abita insieme al marito Lucio Presta. Naturalmente i tantissimi fan che la seguono si sono immediatamente preoccupati per la salute della loro beniamina.

Quindi sotto il post le hanno domandato cosa le sia successo. L’ex conduttrice di Buona Domenica ha detto solo che ha una distrazione del quadricipite. Sembra che la donna abbia avuto un serio infortunio tra le mura domestiche, provocandole una lesione al muscolo della coscia. Con molta probabilità ci vorrà del tempo per la riabilitazione nel frattempo i follower aspettano una risposta della professionista Rai.

Paola Perego e l’incidente in cucina della scorsa estate

Non è la prima volta che Paola Perego si trova in situazioni del genere. Ad esempio, la scorsa estate, sempre sul suo seguitissimo account Instagram aveva postato una foto che la ritraeva fasciata è sul letto fi una clinica. In quell’occasione la presentatrice aveva rivelato di essere stata vittima di un incidente domestico in cucina. Ecco la foto pubblicata poche ore fa: