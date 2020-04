Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 24 aprile 2020: Gemma sfila per OcchiBlu [VIDEO]

Quinto ed ultimo appuntamento di Uomini e Donne

Continua la messa in onda di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo quasi un paio di mesi di sospensione per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, la storica trasmissione è tornata nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Naturalmente la padrona di casa e la redazione hanno totalmente cambiato il format affidandosi alla tecnologia. Quindi, le due protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate stanno avendo la possibilità di chattare con dei corteggiatori misteriosi. Ma cosa accadrà nel quinto dell’ultimo appuntamento settimanale?

Dove eravamo rimasti

Nell’appuntamento di Uomini e Donne in onda ieri pomeriggio 23 aprile 2020 è anche dedicata alle vicende sentimentali della tronista Giovanna Abate. Quest’ultima chiamata in causa da Maria De Filippi, non presente fisicamente nella casetta, ha affrontato gli strascichi delle ultime esterne andate in onda prima dello stop per la quarantena.

Sammy Hassan le ha detto: “Sono amareggiato e deluso dall’ultima telefonata”. Mentre l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli gli ha fatto l presente che a differenza sua, lei lo ho pensato. In poche parole, cosa ne sarà del corteggiatore? La ragazza deciderà di chattare e fare delle video chiamate con lui o no? Inoltre la Abate ha risposto alle domande di alcuni spasimanti misteriosi.

Gemma Galgani sfila per il suo corteggiatore misterioso

Nonostante non ci sia la passerella come in studio, nel dating show Uomini e Donne torneranno le sfilate di Gemma Galgani. Stando agli spoiler, nell’ultimo appuntamento settimanale, quello in onda domani, venerdì 24 aprile 2020, la dama torinese sfilerà per il corteggiatore misterioso OcchiBlu. Per quest’ultimo, addirittura, si presenterà davanti alle telecamere con degli stivali neri.

Nel frattempo c’è da segnalare che dopo un discreto successo nel primo episodio gli altri hanno subito un netto calo degli ascolti. Il pubblico di Canale 5 non è per niente soddisfatto di questa nuova formula. Cosa farà Maria De Filippi Ecco la clip anticipazione fornita in rete da Witty tv e Mediaset Play con le immagini inedite in anteprima assoluta: