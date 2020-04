E’ stata Anna Tatangelo a lasciare Gigi D’Alessio, c’entra la Chiesa: “Non la voleva sposare…”

Il magazine Nuovo svela il motivo della separazione tra Anna e Gigi

Lo scorso 3 marzo, attraverso una Storia sui loro rispettivi profili Instagram, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio annunciavano ai follower la loro separazione. Entrambi hanno detto che sono cose possono capitare a tutte le coppie.

Ma cosa è accaduto realmente per dividere le loro strade dopo 15 anni di convivenza? A spiegarlo ci ha pensato Riccardo Signoretti sul suo magazine di gossip Nuovo. Il direttore ha confidato: “Il cantante non la voleva sposare in Chiesa”.

Quindi, la volontà di non convolare a nozze con una cerimonia religiosa avrebbe fatto allontanare la cantante di Sora dal napoletano. A quanto pare la frusinate è una ragazza molto credente e desiderava unirsi in matrimonio dicendo si davanti a Dio. Ma il cantautore partenopeo per farlo, doveva annullare l’unione con la prima moglie Carmela Barbato. “Essendo cattolica, è naturale che lei desideri il matrimonio”, si legge sul settimanale.

La Tatangelo voleva sposarsi in Chiesa

Ebbene sì, stando a quello che riportato da Nuovo, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati per via della fede della frusinate. Quest’ultima negli anni ha incontrato Natuzza Evolo, la mistica calabrese. Sul periodico di Riccardo Signoretti si legge: “Lei è devota sin dall’infanzia alla Madonna delle Grazie e la sua fede non mai venuta meno”.

Ricordiamo che la Tatangelo perse un bambino prima di dare alla luce Andrea, per questo motivo si recò dalla donna che alleviò prevedendo per lei una nuova maternità, come accadde l’anno seguente con la nascita del suo unico figlio.

Anna Tatangelo pronta per un nuovo amore?

Mentre su Oggi, settimanale diretto da Umberto Brindani, si legge che Anna Tatangelo sia alla ricerca di un nuovo amore, dopo aver detto addio a Gigi D’Alessio. In questa quarantena da Covid-19, la cantante di Sora ha realizzato dei balletti sensuali e poi resi pubblici condividendoli sul suo account Instagram e Tik Tok. Mentre sul web gira voce che il cantautore non si è arreso ed è pronto a riconquistare la madre di suo figlio Andrea. Sarà vero?