Barbara D’Urso molla in diretta nazionale il suo ‘fidanzato’: “Non possiamo più stare insieme…” [FOTO]

Barbara D’Urso lascia il suo fidanzato a Pomeriggio Cinque

Ebbene sì. Barbara D’Urso ha mollato il suo fidanzato in diretta nazionale nella puntata di giovedì 23 aprile 2020 di Pomeriggio Cinque. Ma chi è l’uomo che ha conquistato il cuore di Carmelita? Naturalmente è Cristiano Malgioglio, compagno d’avventura del Grande Fratello e caro amico di Lady Cologno.

Quest’ultima a sorpresa ha voluto festeggiare il compleanno del cantautore catanese, grazie ad una clip che racchiude tutta la sua carriera, dagli inizia ad oggi. “Oggi festeggio il compleanno del mio fidanzato”, ha annunciato la conduttrice napoletana riferendosi a Malgi che ha fatto ben 75 anni. A quel punto il diretto interessato è intervenuto telefonicamente dicendo di essersi emozionato per la clip vista su Canale 5.

Poi in modo ironico, Barbarella gli ha detto: “Ti devo lasciare, non possiamo più stare insieme. Io un’età e tu sei troppo piccolo per me”. All’inizio Cristiano aveva intuito di chiudere la chiamata per mancanza di tempo, ma poi dopo la battuta della collega, ha affermato: “Non lasciarmi, farò tutto quello che vuoi”.

Cristiano Malgioglio compie 75 anni

Nella giornata di giovedì 23 aprile 2020 Cristiano Malgioglio ha raggiunto un grande obbiettivo, ovvero quello dei 75 anni. Nella sua lunga carriera oltre a cantare sue canzoni, ha scritto dei brani per Mina, Pupo, Giuni Russo, Adriano Celentano, Raffaella Carrà e ultimamente anche per Al Bano e Romina Power (Raccogli l’attimo). Inoltre, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip 2 come concorrente, è diventato per due anni consecutivi opinionisti del reality condotto da Barbara D’Urso.

In più è una figura fissa dei programmi di Piero Chiambretti. Parlando con Carmelita per quello che sta facendo in questo periodo, il paroliere ha detto: “Stai facendo un lavoro straordinario in questo momento per l’Italia che sta soffrendo. Sei un’eroina e te lo dico con tutto il cuore”. (Continua dopo la foto)

Compleanno amaro per Cristiano Malgioglio

Intervenuto a Pomeriggio Cinque, Cristiano Malgioglio ha detto a Barbara D’Urso che questo suo compleanno è particolare, perché è un compleanno di dolore. Ovviamente il cantautore siculo è giù di morale per via dell’emergenza sanitaria per Covid-19.

Tuttavia il paroliere si è molto emozionato per il regalo ricevuto da parte della sua cara amica. Infine ha detto che non ha voluto mangiare e nemmeno preparato una torta perché non è dell’umore giusto per farlo.