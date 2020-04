Incidente bollente a Uomini e Donne, Tina Cipollari: “Finalmente si è messa le mutande…” [FOTO]

Gemma Galgani protagonista di Uomini e Donne

In questa nuova versione (Covid-19) di Uomini e Donne che tanto sta deludendo il pubblico da casa, la protagonista assoluta è Gemma Galgani.

La dama torinese in questa prima settimana di programmazione ha dato il meglio di sé. Oltre ad aver conosciuto deigli spasimanti sconosciuti attraverso la chat, la donna ha avuto diversi scontri verbali con la sua acerrima nemica Tina Cipollari.

Ad esempio, un corteggiatore che si fa chiamare Cuore di Poeta le ha scritto i seguenti messaggi: “Le nostre mani si unirono creando un approccio, una vicinanza, bella, seducente, un accarezzare senza fine, sentirsi nella propria pelle. Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi seducenti per una nottata d’amore”. Frasi che hanno scatenato una serie di critiche da parte della vamp frusinate.

Tina Cipollari ironizza sulla biancheria intima della torinese

Ma non è finita qui, infatti Gemma Galgani ad un tratto si è messa a danzare per lo spasimante OcchiBlu, colui che dice di avere 38 anni e che all’inizio le ha inviato degli scatti fake. Il ballo trash fatto dalla dama torinese ha sconvolto tutti i telespettatori di Canale 5, infatti in pochissimi minuti la clip ha fatto il giro del web diventando virale. Ovviamente non poteva mancare l’intervento di Tina Cipollari che ha detto: “Le mutande bianche… Oggi l’ha messa la biancheria”.

Ad un tratto il corteggiatore è sparito facendo preoccupare Maria De Filippi e la stessa Gems. Tranquilli, poi l’uomo si è fatto vivo scrivendo di aver apprezzato molto la performance della 70enne. La performance era ‘Solo per una noche’, in omaggio alla celebre scena del film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. (Continua dopo il post)

Ascolti bassi per Uomini e Donne

Ma il trash a Uomini e Donne non terminato qui. Infatti nella nuova puntata si vede Gemma Galgani effettuare un altro ballo più sensuale. Una performance che addirittura sconvolgerà l’opinionista pugliese Gianni Sperti. Ci sarà spazio anche per la tronista Giovanna Abate? Nel frattempo gli ascolti del dating show di Maria De Filippi non sono del tutto entusiasmanti.