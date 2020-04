Uomini e Donne, Mariano Catanzaro contro Nilufar Addati e Sara Affi Fella: le dichiarazioni dell’ex tronista

L’ex tronista si è preso la sua rivincita nei confronti delle colleghe che lo avevano accusato di essere scorretto. Ecco le ultime dichiarazioni di Mariano

Uomini e Donne: Mariano contro Nilufar e Sara

Se seguite Uomini e Donne certamente conoscete bene Mariano Catanzaro. Lui ha partecipato ben tre volte al dating show di Maria De Filippi, due come corteggiatore e una come tronista. Tuttavia, le cose per lui non sono andate molto bene.

La prima volta ha corteggiato Valentina Dallari ma lei lo ha eliminato per poi scegliere Andrea Melchiorre. La seconda volta è tornato per corteggiare Desirèe Popper, ma lei ha abbandonato il trono. Nella terza esperienza, da tronista, Mariano ha fatto arrabbiare Maria De Filippi che lo ha trovato falso e giocatore. Nonostante questo ha scelto comunque Valentina Pivati, anche se la loro storia è durata poco.

Recentemente Mariano ha rilasciato un’intervista in diretta su Instagram in cui ha parlato, però, delle sue colleghe di trono, Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Dopo due anni, Mariano si è preso la sua rivincita nei loro confronti. Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

Mariano: ‘Le bugiarde sono state loro!’

Quando Mariano, Nilufar e Sara erano tronisti del trono classico di Uomini e Donne, sono arrivate delle segnalazioni sul tronista. Era andato a più feste in discoteca e sulla spiaggia ed è stato visto in atteggiamenti intimi con qualche ragazza. Nilufar e Sara si sono scagliate molto pesantemente contro di lui dicendogli che stava prendendo in giro tutti. (Continua dopo la foto)

Ebbene, dopo tanto tempo e dopo quello che è emerso su entrambe, Mariano ha avuto qualcosa da dire. Per lui “le false, le poco rispettose, le persone superficiali sono state proprio loro“. Lui non ha fatto altro che essere leggero ma facendo tutto alla luce del sole. Invece loro no e non dovevano permettersi di parlare di lui. Nilufar ha avuto un flirt mentre era sul trono con Stefano, che poi è arrivato in studio per una scelta accordata. Lo scandalo Sara Affi Fella lo conosciamo ormai fin troppo bene.

Ad ogni modo, nel ricordare la sua esperienza a Uomini e Donne, Mariano ha detto che non si è pentito di nulla e che rifarebbe tutto quello che ha fatto. Per lui il percorso più emozionante in cui era più coinvolto, però, è stato il primo, quello con Valentina Dallari.