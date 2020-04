Ex tronista di Uomini e Donne vestito e truccato da donna, fan in delirio: “Siete invidiose” (FOTO)

In queste ore, è divenuto virale sul web un video nel quale un ex tronista di Uomini e Donne si è vestito e truccato da donna grazie all’aiuto della sua compagna. Durante una diretta su Insatgram, infatti, la coppia ha dato luogo ad un vero e proprio show che ha entusiasmato i numerosi fan.

Ma chi sarà il giovane che si è cimentato in questo spettacolino così esilarante? Stiamo parlando di Giulio Raselli e della sua fidanzata Giulia D’Urso. I fan della coppia erano in attesa di un video nel quale il ragazzo avrebbe dovuto truccare la sua donna, ma la situazione è degenerata.

L’ex tronista di Uomini e Donne Giulio si fa truccare

Ieri sera, Giulio e Giulia si sono dedicati un po’ ai fan con una diretta su Instagram. L’appuntamento sarebbe dovuto essere l’altro ieri ma, a causa di un impedimento di Raselli, è stato spostato a ieri. Nella fase iniziale del collegamento, il ragazzo ha cominciato a truccare la sua compagna in un modo alquanto divertente e improbabile. In seguito, però, è stata la D’Urso a truccare e vestire l’ex tronista di Uomini e Donne.

La fanciulla è partita dal make-up ed ha realizzato per il suo fidanzato un trucco molto luminoso e intenso. Raselli, intanto, ha interagito con le sue fan dicendo loro che fossero solo invidiose del suo bell’aspetto. Nella parte successiva, però, Giulio ha deciso di dedicarsi anche all’acconciatura e all’outfit. Il giovane si è sistemato la chioma voluminosa e poi è andato verso il guardaroba della sua compagna.

Raselli si veste da donna

A quel punto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha indossato un succinto vestitino della sua fidanzata e si è messo in pose improbabili davanti allo specchio. Giulia, nel frattempo, non è riuscita a trattenere le risate e si è scusata con i fan per lo spettacolo davvero indecente. Dopo poco tempo, poi, i due hanno salutato tutti e il ragazzo ci ha tenuto a dire di sentirsi alquanto stupido in quelle vesti.

Ad ogni modo, i fan hanno apprezzato davvero moltissimo quanto visto. La genuinità e la complicità che caratterizza il loro rapporto sono sicuramente valori aggiunti. Inoltre, è stato anche bello vedere Giulio in perfetta salute dato che il giorno prima aveva spaventato molto.