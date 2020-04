Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 succede qualcosa che sconvolge la conduttrice

Barbara D’Urso, il caso dell’infermiera napoletana fa scalpore

Barbara D’Urso durante la puntata di ieri ha parlato di un’infermiera che lavora all’ospedale San Luca di Napoli, esattamente nel reparto malattie infettive, che è stata accolta nel suo quartiere con una lettera poco educata e carina.

I suoi vicini di casa infatti l’hanno ringraziata per portare tutti i giorni il virus nelle loro zone, invitandola poi a ricordare che attorno a lei ci sono tanti bambini, anziani e malati. Insomma tutti coloro che potrebbero avere delle gravi conseguenze per colpa sua.

In questo periodo gli infermieri, i medici sono ad alto rischio, rischiano la vita tutti i giorni per salvare la vita altrui, questa situazione a Napoli Infatti è alquanto surreale, nessuno poteva aspettarsi qualcosa di simile. Eppure è accaduto. Nessuna empatia, nessun cenno di gratitudine per lei e chi come lei pone la vita degli altri davanti alla vita di chiunque svolgendo il proprio lavoro come Sempre senza lasciarsi sopraffare dal rischio elevato.

Barbara D’Urso è in attesa delle scuse dei vicini di casa

Barbara D’Urso ha poi affermato di attendere un’altra lettera, ovviamente una lettera di scuse nei confronti dell’ infermiera. Non riconosce la sua Napoli che in genere accoglie con calore e stima chi cerca di essere d’aiuto, soprattutto in situazioni difficili come questa. È ovvio che adesso la mente di chiunque sia annebbiata a causa della paura intimata dal virus che continua a mietere vittime.

La donna Ad ogni modo dimostrato di essere una donna con la D maiuscola, capace di perdonare e di guardare in faccia la realtà senza troppa rabbia e rancore. Così ha invitato tutti i suoi vicini a chiederle aiuto qualora dovessero avere bisogno, lei è un’infermiera, è disponibile con tutti e lo sarà ancora adesso nonostante quello che le è stato detto. Di questa storia probabilmente se ne parlerà ancora, in quanto non può cadere nell’oblio.

La situazione in tutta Italia diventa sempre più difficile

Durante la puntata di pomeriggio 5 si è poi parlato della difficile situazione che sta vivendo la popolazione di tutte le città. Le famiglie pur di dare da mangiare ai figli stanno facendo l’impensabile.

Molti stanno vendendo tutto ciò che è di oro, di valore, gioielli, cose preziose che appartengono ai propri cari. Questa è la dimostrazione del fatto che la situazione economica in Italia sta diventando sempre più grave, in fretta. Intanto non sembrano esserci segnali positivi che facciano sperare in una ripresa al termine della quarantena.