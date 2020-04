Martina Nasoni svela la sua situazione sentimentale e la coppia che le piace di più di Uomini e Donne

La vincitrice del GF 16 ha chiacchierato con i suoi fan ed ecco che cosa ha rivelato sulla sua situazione sentimentale e su Uomini e Donne

Martina Nasoni si confessa ai fan: ‘Mi piacciono i bad boys’

Martina Nasoni ha vinto la sedicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso. Il pubblico ha apprezzato la sua storia personale. La mamma ha avuto un trapianto di cuore e anche lei soffre di una malattia cardiaca che la costringe a vivere con un pacemaker. Ma nella Casa si è distinta anche per la sua schiettezza e per il suo sentimento nei confronti di Daniele Dal Moro.

Nel reality c’è stata una sorta di tira e molla tra i due e la situazione è andata avanti così anche fuori. Lei aveva ricevuto la proposta di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne, ma ha rifiutato perché innamorata di Daniele. Lui, invece, diciamo così, le ha rubato la poltrona rossa.

Con i suoi fan recentemente Martina non ha detto molto sulla sua situazione sentimentale, ma sembra che sia ancora single. Tuttavia, ha confessato che dalle elementari è attratta dai bad boys e non si sa proprio spiegare il motivo per cui le piacciano tanto i cattivi ragazzi che poi la fanno soffrire.

L’influencer più seguita e la coppia di Uomini e Donne che le piace di più

A proposito di amore e del suo legame con il programma di Maria De Filippi, Martina ha anche risposto alle curiosità dei suoi fan in merito a Uomini e Donne. Non ha parlato del trono di Daniele, ovviamente, ma ha svelato quale coppia le piace di più.

Martina ha un’ammirazione particolare per Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia è andata a convivere quasi subito dopo la scelta, dopo due anni c’è stato il matrimonio e adesso hanno una bellissima bambina di nome Arya. Per Martina lei è così bella che sembra dipinta.

Per quello che riguarda il mondo social, l’ex vincitrice del Grande Fratello ha svelato che la persona che segue di più in assoluto è Camihawke, che la fa morire dal ridere. Tuttavia, Martina in quarantena si è molto tranquillizzata e quando tutto sarà finito potrà dedicarsi nuovamente al suo lavoro di influencer e anche alla sua passione per il canto, in modo diverso, sicuramente migliore rispetto a prima.