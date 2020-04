Emma Marrone, è lei stessa a dare la brutta notizia “era inevitabile”

Emma Marrone rinuncia a festeggiare il suo compleanno in concerto

Emma Marrone ha rilasciato delle dichiarazioni importanti per i suoi fan che non aspettavano altro. Purtroppo era abbastanza facile pensare e capire che i concerti per quest’anno e forse per il prossimo subiranno tanti cambiamenti.

Ovviamente non avverranno perché non ci sono le condizioni per poterli svolgere, la tutela della salute è sicuramente molto più importante della musica. Nonostante la musica abbia un ruolo fondamentale nella vita di tutti noi. Qualcuno Però non ci credeva ancora forse non voleva crederci, quindi aspettava una risposta da parte della diretta interessata.

Il coronavirus ci ha messo alle strette, non ci ha permesso di continuare a svolgere le nostre vite come come di dovere. Ognuno ha dovuto rinunciare a qualcosa Chi a qualcosa di importante, chi a qualcosa di futile. Così la cantante ha ammesso di aver rinunciato lei stessa a festeggiare il suo compleanno in tour il 25 maggio durante il primo concerto dopo un anno di blocco.

Emma Marrone posticipa il concerto come Molti altri artisti

Emma Marrone per problemi di salute lo scorso anno si è dovuta fermare, non ha potuto registrare, non ha potuto fare concerti, Quindi i suoi fan sono già in astinenza da un bel po’ e purtroppo l’astinenza continuerà ancora per molto. Ma attenzione perché il blocco non ha a che fare soltanto con lei, visto che ad essere posticipati sono anche tutti gli altri concerti che si sarebbero dovuti attuare nel giro di pochissimi mesi, ma che non si sa proprio che fine faranno. Saranno gli stessi artisti a comunicare le novità in merito.

Emma ha dedicato delle parole non soltanto ai suoi follower che con grande impegno, con tanti sacrifici sono riusciti a mettere soldi da parte per acquistare i biglietti per un suo concerto. Ha pensato anche a tutti coloro che lavorano per lei, nel montaggio palco, i fonici e così via che non riusciranno a lavorare se prima tutta questa situazione non tornerà alla calma e serenità.

Parole di conforto, tutto sarà più bello di prima

Lei ad ogni modo è riuscita a tranquillizzare i suoi fan, affermando che non appena tutto ritornerà alla normalità, riprenderà la sua vita in mano, i concerti verranno comunque fatti, perché non sono stati annullati ma posticipati a data da destinarsi.

Tutto sarà più bello, Questa è la sua promessa d’altronde è giusto così, sia per la salute del pubblico sia per la sua, dato che la cantante ha avuto recenti problemi anche parecchio importanti.