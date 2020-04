Barbara D’Urso mostra per la prima volta la sua famiglia e legge il diario di quando era piccola (VIDEO)

In questi giorni di quarantena, Barbara D’Urso ha deciso di ripercorrere il viale dei ricordi mostrando ai fan la sua famiglia e perfino il diario di quando era piccola. Nel corso di alcuni video pubblicati su Instagram, Lady Cologno si è messa a nudo svelando retroscena che nessuno conosceva.

Tutti i fan sapranno che la donna è estremamente restia a mostrare la sua vita privata e anche solo a parlarne. In questo periodo, però, ha voluto rendere partecipi i suoi follower di alcuni momenti molto intimi. Vediamo cosa è emerso.

Barbara D’Urso e le foto della famiglia

Ieri sera, Barbara D’Urso ha riaperto gli scatoloni dei ricordi dai quali sono spuntate foto della sua famiglia e della sua infanzia. Dagli scatti in bianco e nero è apparso il padre della conduttrice, il fratello Alessandro, tutte persone che la donna ha sempre custodito gelosamente. Nel bel mezzo dei filmati, però, la protagonista ha scovato il diario di quando era bambina. Rivedendolo, naturalmente, le sono tornati alla mente dei ricordi molto intensi e profondi.

Dopo poco, però, ha cominciato a leggere alcune pagine facendo tornare vivi dei momenti legati al suo passato. La D’Urso aveva circa dodici anni quando cominciò a scrivere tra quelle pagine tutto quello che le accadeva. Sfogliando il diario in questione, infatti, è spuntato il momento in cui decise di stravolgere il suo look tagliando tutti i capelli e molto altro.

La reazione del web

Come sempre, però, i contenuti che mostra Barbara D’Urso, anche se sono intimi e legati alla sua famiglia, generano sempre parecchio scalpore. Numerosi utenti, infatti, si sono accinti al di sotto del post in questione commentando. In molti hanno reputato patetico il voler rivangare un passato, ormai, lontano. Altri, invece, l’hanno accusata di essere finta e costruita anche in un momento così emozionante.

C’è chi, ad esempio, le ha chiesto di non dare luogo ad uno dei suoi soliti pianti finti e facce sorprese e spiazzate. Ad ogni modo, c’è stata anche una percentuale di persone che, invece, le ha voluto fare i complimenti ed ha voluto mostrare tutto l’affetto nutrito nei suoi confronti.