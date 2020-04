Sara Croce infiamma il web, la Bonas di Avanti un altro esce di seno: la reazione di Paolo Bonolis [FOTO]

Avanti un altro torna con le puntate inedite dal 4 maggio 2020?

Da un paio di mesi Mediaset sta riproponendo le repliche di Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 condotto dalla coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Una scelta che non è piaciuta a quest’ultimi, tanto che entrambi hanno espresso il loro disaccordo sui social network. Nelle ultime ore il portale Blogo ha annunciato che dal 4 maggio 2020 riprenderà la messa in onda delle puntate inedite de L’Eredità di Flavi Insinna.

Quindi il Biscione potrebbe tornare alla normale programmazione visto che gli appuntamenti sono disponibili da diversi mesi. Nel frattempo alcuni protagonisti del mini-mondo continuano ad infiammare il web con delle foto piccanti. Dopo Miss Claudia ora è il turno di Sara Croce, la nuova Bonas.

Sara Croce col seno al vento su Instagram

Ebbene sì, la bellissima Sara Croce che nella passata edizione di Ciao Darwin ha fatto Madre Natura, di recente ha condiviso uno scatto bollente. La Bonas di Avanti un altro, nostalgica del passato, ha postato sul suo account IG una foto realizzata un po’ di tempo fa. La modella si trova all’interno di una piscina all’aperto indossando un costume molto particolare.

Un bikini formato da uno slippino bianco striminzito, mentre la parte superiore un reggiseno nero a forma di X che non riesce a contenere il décolleté prosperoso della ragazza. Quest’ultima all’immagine appena descritta ha messo la seguente didascalia: “Fuego”. Uno scatto che ha ricevuto migliaia di complimenti e di mi piace. (Continua dopo il post)

La non reazione di Paolo Bonolis

E in tutto questo come avrà reagito Paolo Bonolis? Tra i vari commenti e likes apparsi sotto la foto, alcuni li hanno scritti componenti di Avanti un altro. Ovviamente non c’è nessuna reazione del conduttore romano visto che quest’ultimo non è abbastanza tecnologico.

Nelle ultime settimane, per via della quarantena da Covid-19, ha realizzato diverse dirette Instagram grazie al supporto della moglie Sonia Bruganelli. Inoltre la coppia ha messo su un nuovo programma web, La stanza del medico, che è molto simile a Il senso della vita.