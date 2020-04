Striscia la Notizia, Michelle Hunziker crolla a terra nel fuorionda

Striscia la Notizia prosegue nonostante la pandemia

Nonostante la pandemia da covid-19, il programma satirico Striscia la Notizia creato dal ligure Antonio Ricci, continua ad andare in onda. Dopo gli avvicendamenti di vari conduttori, al momento è stato lasciato il timone in mano allo ‘zio’ Gerry Scotti ed alla bella svizzera Michelle Hunziker.

La particolare situazione ha portato necessariamente dei cambiamenti all’interno del programma. I de conduttori infatti non sono mai a contatto e viene sempre rispettato il metro di distanza. Anche sotto il profilo di performance dal vivo, il Tg satirico era abituato ad andare in onda con un nutrito numero di persone tra il pubblico. In questo momento però Gerry e Michelle si ritrovano soli in studio.

Striscia la Notizia attiva sui social

In questo periodo di quarantena, la redazione di Striscia la Notizia, ha deciso di potenziare la sua presenza sul web regalando scene divertenti di quello che verrà poi mostrato in puntata. Oggi è il turno di Michelle Hunziker. Uno dei post del programma riguarda una rovinosa caduta della presentatrice che, per fortuna non ha avuto ripercussioni sul suo stato fisico.

Il post su Instagram della caduta di Michelle Hunziker

Questa mattina infatti Striscia la Notizia ha deciso di pubblicare, per i suoi affezionati follower un video su Instagram dove si vede la rovinosa caduta di Michelle. Tutto nasce da una delle prove della trasmissione Paperissima, ideata e prodotta come sempre da Antonio Ricci. La scena è esilarante.

Mentre si sente in lontananza la voce dello ‘zio’ Gerry, la telecamera indugia sulla bella Michelle Hunziker che, seduta su un ‘pozzo’ tenta di scendere ed andare dal suo compagno di avventure. Qualcosa però va storto e, in pochi istanti, Michelle si trova faccia a terra. La caduta è devastante e sia Gerry che gli altri operatori si avvicinano alla malcapitata per vedere il suo stato fisico.

La causa può essere stato il vestito svolazzante che si è impigliato da qualche parte o semplicemente il calcolo sbagliato, da parte di Michelle, della distanza dal suolo. Per contestualizzare il tutto, la redazione di Striscia la Notizia ha intitolato il post ‘4 Maggio 2020, quando potremo uscire di casa’. Immediata la mrisposta dei followers con migliaia di like e con commenti esilaranti. Uno su tutti: “Una caduta da oscar”.