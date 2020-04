Cosa è successo a Maddalena Corvaglia? L’ex velina di Striscia la Notizia sottosopra in tutti i sensi [FOTO]

Maddalena Corvaglia si tiene in forma durante la quarantena

In questo periodo di quarantena da Covid-19 Maddalena Corvaglia si sta tenendo in forma nonostante non esce da casa da oltre due mesi.

L’ex velina di Striscia la Notizia, attraverso un nuovo post su Instagram, ha invitato i follower a continuare a rispettare le regole rimanendo ognuno nella propria abitazione. Ma la soubrette che per anni ha fatto coppia con Elisabetta Canalis, si è mostrata sottosopra lasciando a bocca aperta tutti coloro che la seguono sul social network.

L’ex velina di Striscia la Notizia fa una verticale

Nonostante qualche mese fa ha compiuto 40 anni, Maddalena Corvaglia continua ad avere una forma fisica da fare invidia alle ventenni. Una dimostrazione l’ha data lei stessa attraverso un nuovo scatto su IG. L’ex velina di Striscia la Notizia sul social ha mostrato i suoi muscoli in tensione che reggono il suo peso in una verticale perfetta. In tanti hanno ironizzato con la soubrette che vive a Milano.

Tra le varie reazioni apparsi sotto il post anche quella di Filippo Nardi. L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi le ha scritto: “Quando ti vuoi ricordare la tue vacanze ma la piscina non c’è”. A dire la verità la posa della Corvaglia ricorda tantissimo la posa che assumono i nuotatori prima di entrare in piscina. (Continua dopo il post)

Maddalena Corvaglia e i contrasti con Elisabetta Canalis

Nonostante siano trascorsi diversi anni da quell’esperienza, Maddalena Corvaglia insieme ad Elisabetta Canalis viene ricordata come velina di Striscia la Notizia. Le due per un lungo arco di tempo sono state amiche e anche socie in affari, grazie ad una palestra a Los Angeles.

E proprio a causa di quest’ultima che l’attrice sarda e l’ex di Enzo Iacchetti avrebbero litigato. A svelare la notizia ci ha pensato Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini. Dopo quella litigata il centro fitness è stato dato in affitto. Al momento le due non hanno nessuna intenzione di affrontare l’argomento e tantomeno fare pace.